وأشارت مصادر صحفية فلسطينية إلى قيام عناصر من الجيش الإسرائيلي بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى ساحة الغزالي في باب الأسباط لأداء صلاة عيد الفطر.
وبحسب موقع "دار الحياة"، فقد تمكن الفلسطينيون من دخول المنطقة برغم وجود حواجز الجيش، وأقاموا الصلاة خارج المسجد بسبب إغلاقه ضمن إجراءات الحجر الصحي المتبعة.
ونشرت مواقع عربية مشاهد لقيام السلطات الإسرائيلية بالاعتداء على بعض المواطنين الذين حاولوا الوصول إلى المكان لأداء الصلاة.
وبحسب الموقع فقد اقتصرت الصلوات في هذا العيد على الموظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية فقط بسبب إجراءات الحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يحاول منع الفلسطينيين من أداء صلاة العيد في الأقصى... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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