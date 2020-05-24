شكرا لقرائتكم خبر عن طقوس خليجية.. "السمك المالح" الوجبة المفضلة فى غداء العيد بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتميز محافظات وولايات سلطنة عمان بالعديد من العادات والتقاليد والطقوس المختلفة في أيام عيدالفطر، ففي ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة تقوم عدد من الأسر خلال اليوم الأول بعمل وجبة غداء “مالح السمك”.

وبحسب صحيفة عمان تعد من الوجبات الشهية والضرورية والمحببة في أول أيام العيد وهي عبارة عن شرائح السمك المملح والذي تم تجهيزها وتخزينها في أجواء مناسبة لفترة زمنية تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر أو أكثر، حيث يقوم الأهالي بتجهيز سمك المالح والذي غالبا ما يكون من أسماك الجيذر، القباب ، الكنعد و غيرها من الأسماك بأصنافها المتنوعة من خلال تقطيع السمك إلى شرائح طولية و وضع الملح بكميات كبيرة فيها لتصل إلى جميع الأجزاء ومن ثم تخزينها.

وتتنوع طرق طبخ وإعداد المالح لدى الأهالي فالبعض يقوم بإعداده بطريقة البرياني أو مكبوس و آخرون “مالح مبصل”وهي الطريقة الأشهر، عبارة عن السمك المملح مع شرائح البصل .

جدير بالذكر أن سلطنة عمان حظرت التجمعات فى العيد بما فيها صلاة العيد، وتم حظر التجمعات المرتبطة بالعيد مثل "الهبطات" (تجمعات نحر الذبائح) بمختلف أنواعها وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد، وذلك لخطورة مثل هذه التجمعات على نشر المرض في أوساط المجتمع مع التزام الجميع بارتداء الكمامات في الأماكن العامة.