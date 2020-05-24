شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين فى عموم لبنان إلى 1114 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت) .

وذكرت الوزارة – فى بيان اليوم الأحد – أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 2410 شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج فى رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

و من جهته، كان وزير الصحة اللبنانى حمد حسن قد أعلن فى وقت سابق، أن الحكومة قد تتخذ قرارا بالإغلاق العام الكامل إذا وجدت أن الأسرة بالمستشفيات ووحدات العناية المركزة قد امتلأت بالمصابين بوباء كورونا، مشيرا إلى أن أرقام الإصابات بالفيروس التى تصاعدت خلال اليومين الماضيين صادمة وتدق ناقوس الخطر.

Advertisements

جاء ذلك، خلال تفقد وزير الصحة اللبنانى بلدة (مجدل عنجر) بمحافظة البقاع والتى جرى أمس اتخاذ قرار بعزلها وتشديد الإجراءات داخلها لتمكين القطاع الطبى والصحى من محاصرة وباء كورونا والحد من انتشاره بعد أن سُجلت إصابات متعددة بالبلدة.

وقال، "فليكن بمعلوم الجميع أن ما يحكم إغلاق البلد ليس السياسة أو الاقتصاد وإنما سلامة اللبنانيين، وبالتأكيد سنذهب إلى إغلاق عام ولفترة زمنية أطول إذا وجدنا أن أسرة المستشفيات الحكومية على وجه الخصوص تمتلىء بمرضى أصيبوا بفيروس كورونا وأن هناك أشخاصا يحتاجون إلى وحدات العناية المركزة بصورة مضطردة".