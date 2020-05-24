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جولة ميدانية لولى عهد دبي في أول أيام عيد الفطر .. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبي، على زيارة قوات الشرطة والإسعاف والدفاع المدني بجولة ميدانية في أولي أيام عيد الفطر المبارك لمتابعة ومباشرة الجهود المبذولة من قبل القوات في إمارة دبي لتأمين المواطنين في احتفالات عيد الفطر.

ونشرت وكالة أنباء الأمارات، صور لولي عهد مدينة دبي، اثناء زيارته لمراكز الشرطة والأمن والإسعاف والدفاع المدني، لتهنئة العاملين بها بعيد الفطر المبارك، ومباشرة أعمالهم في الاحتفالات.

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وعلى جانب آخر، احتفى ولى عهد دبى، منذ أيام، بإنجازات مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي، مشيرا إلى وصول عدد المشاريع الوقفية التابعة للمؤسسة 700 وقف بإجمالي أصول بلغت 6 مليارات درهم.

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وقال الشيخ حمدان بن محمد، فى تغريدات عبر حسابه الرسمي بتويتر :"في 2004 وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كانت الانطلاقة المباركة لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي ... اليوم وبعد مرور 15 عاماً، وصل عدد المشاريع الوقفية التابعة للمؤسسة 700 وقف بإجمالي أصول بلغت 6 مليارات درهم".

وتابع:"استدامة العطاء" هو المنهج الذي نسير عليه في مختلف مشاريعنا الخيرية، ومساهمات مجتمعنا الطيبة في مبادرات الوقف، أثمرت عن مشاريع رائدة في مجال إيواء الأيتام ...ورعاية المحتاجين ...وتعليم غير القادرين ... وعلاج المرضى ... وخدمة أصحاب الهمم".

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