شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط ينعى سفير الجامعة العربية بالصومال حمود الحويطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بمزيد من الحزن والأسى، اليوم الأحد، السفير حمود بن سمران الحويطى رئيس بعثة الجامعة لدى الصومال ومبعوث الأمين العام إلى الصومال، والذى وافته المنية مساء أمس السبت فى مقر إقامته بالبعثة فى مقديشيو.

وأعرب أبو الغيط، بالإصالة عن نفسه ونيابةً عن جميع موظفى الأمانة العامة للجامعة العربية، عن خالص تعازيه إلى أسرة الفقيد، وإلى الدبلوماسية السعودية التى كان ينتمى إليها الدبلوماسى الراحل قبل الحاقه للعمل بالجامعة العربية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وزملاءه الصبر والسلوان.

Advertisements

وأشار بيان، صدر عن الجامعة العربية إلى أن الفقيد كان مثالاً طيباً للدبلوماسى العربى النشيط المؤمن بقضايا أمته، حيث خدم بكل جهد وإخلاص منذ تعيينه عام 2016 فى الصومال سواء لدعم جهود التنمية أو تحقيق مبادرة تعريب الدستور الصومالى الانتقالي، أو الإشراف على الأشكال المختلفة للدعم العربى الإنسانى إلى الجهات المعنية فى الصومال.

يذكر أن الحويطى، نال مؤخراً وساماً فخرياً من الحكومة الصومالية على تفانيه فى تعزيز التواصل المؤسسى بين جامعة الدول العربية والحكومة والشعب الصومالي.