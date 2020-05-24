شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: 2399 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الماضية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن متحدث الصحة اليوم الأحد، تسجيل 2399حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كوروناالمستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق. وأوضح أنه تم إجراءمتحدث 18.919 فحصًا جديدًا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة 703.534 فحصًا.

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