أول أيام العيد.. قطاعات الأمن تتابع تطبيق أمر منع التجول الكلي (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: تواجدت القطاعات الأمنية بمختلف المناطق وفي الطرقات العامة والأحياء والتقاطعات والميادين لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لأمر منع التجول الكامل في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع. ووثقت مجموعة من الصور جهود رجال الأمن من مختلف القطاعات من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الطرق الرئيسة والشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين. Advertisements كما وثقت الصور الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا الجائح (كوفيد – 19)، حيث ظهرت الأحياء والشوارع والميادين خالية من حركة السيارات والمارة مما يدل على الالتزام والوعي من المواطنين والمقيمين والتقيد بالتوجيهات والتعليمات الرامية للحفاظ على سلامتهم مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة عبر التطبيقات ووسائل الدفع الإلكترونية.

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