شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يحذر الأمهات من ممارسات تضر بصحة الأطفال في العيد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين نصيحة مهمة للأمهات في العيد للحفاظ على صحة الأطفال.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “رجاء خاص لكل أم.. العيد لا يعني لزاماً أن يكون هناك حلويات في البيت.. فالبدائل كثيره للأطفال ومنها هدايا، فلوس، ألعاب، تمور، فواكه”.
وأضاف أن مضاعفات الحلويات تتمثل فيما يلي: “تسوس أسنان، السمنة، السكري بسبب السمنة، ارتفاع الضغط بسبب السمنة”.
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