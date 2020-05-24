شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يحذر الأمهات من ممارسات تضر بصحة الأطفال في العيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين نصيحة مهمة للأمهات في العيد للحفاظ على صحة الأطفال.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “رجاء خاص لكل أم.. العيد لا يعني لزاماً أن يكون هناك حلويات في البيت.. فالبدائل كثيره للأطفال ومنها هدايا، فلوس، ألعاب، تمور، فواكه”.

وأضاف أن مضاعفات الحلويات تتمثل فيما يلي: “تسوس أسنان، السمنة، السكري بسبب السمنة، ارتفاع الضغط بسبب السمنة”.