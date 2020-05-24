شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون ومقيمون يؤدون صلاة عيد الفطر بمنازلهم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر عدد من المواطنين والمقيمين مجموعة من الصور وثقوا من خلالها أدائهم لصلاة عيد الفطر هذا العام بمنازلهم، بعد تعليق الصلاة بالمساجد ضمن الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس “كورونا”.

ووثقت الصور، قيام بعض الأسر بأداء صلاة العيد في مصليات صغيرة أقاموها داخل منازلهم، وسط أجواء إيمانية، وذلك تعظيماً لشعيرة صلاة العيد، عملاً بقوله تعالى: “ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب”.

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يذكر أن الجهات الأمنية في المملكة بدأت منذ عصر أول أمس الجمعة، تطبيق قرار منع التجول الكلي في جميع مدن ومناطق المملكة، الذي سبق الإعلان عنه، ويستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال المقبل (رابع أيام عيد الفطر)، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.