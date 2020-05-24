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شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يتيح الحصول على«تصريح تموين» داخل الحي أثناء فترة المنع الكلي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن تطبيق توكلنا أنه يمكن للمواطنيين والمقيمين الحصول على تصريح تموين داخل الحي يوميا خلال فترة المنع الكلي.
وقال التطبيق، في بيان عبر “تويتر”: :”يتيح تطبيق توكلنا الحصول على تصريح “تموين داخل الحي” يوميا بين الساعة 6 صباحا حتى الساعة 3 عصرا خلال فترة المنع الكلي لقضاء الاحتياجات التموينية الضرورية داخل النطاق المحدد لك”.
وأضاف تطبيق توكلنا “بينما يتيح لك طلب تموين طارئ ساعة في اليوم خلال فترات المنع للتنقل بها وبحد ٤ ساعات أسبوعيا”.
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