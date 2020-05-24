شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يتيح الحصول على«تصريح تموين» داخل الحي أثناء فترة المنع الكلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن تطبيق توكلنا أنه يمكن للمواطنيين والمقيمين الحصول على تصريح تموين داخل الحي يوميا خلال فترة المنع الكلي.

وقال التطبيق، في بيان عبر “تويتر”: :”يتيح تطبيق توكلنا⁩ الحصول على تصريح “تموين داخل الحي” يوميا بين الساعة 6 صباحا حتى الساعة 3 عصرا خلال فترة المنع الكلي لقضاء الاحتياجات التموينية الضرورية داخل النطاق المحدد لك”.

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وأضاف تطبيق توكلنا “بينما يتيح لك طلب تموين طارئ ساعة في اليوم خلال فترات المنع للتنقل بها وبحد ٤ ساعات أسبوعيا”.