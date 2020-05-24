شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: شفاء 370 حالة من كورونا بإجمالى 6117 متعافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، شفاء 370 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 6117 حالة، وأضافت الصحة الكويتية - فى بيان صحفى - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ370 من فيروس (كورونا)، مشيرة إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس السبت، شفاء 232 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد حتى يوم أمس إلى 5747 حالة.

و كانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت يوم أمس السبت، شفاء 232 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت إلى 5747 حالة.

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وأضافت الصحة الكويتية - فى بيان صحفى - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ232 من فيروس (كورونا)، مشيرة إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أول أمس الجمعة، شفاء 310 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).