شكرا لقرائتكم خبر عن مساجد الكويت تبت تكبيرات العيد ومواطنون يرددوها من شرفات المنازل بسبب الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة الرأى الكويتية، أن مآذن المساجد الكويتية صدعت بتكبيرات عيد الفطر في ظل غياب المصلين نتيجة الإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا حيث أوصدت الجوامع والمساجد أبوابها في مشهد حزين بعد فتوى شرعية بتأدية صلاة العيد في المنازل.

ووفقا للصحيفة، علت أصوات مكبرات مساجد الكويت في مختلف المناطق، ورفع أئمة المساجد تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت وفق الإجراءت التي اتخذتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية في هذا الصدد. ورغم الحظر، لم تغب أجواء الاحتفال عن المواطنين والمقيمين إذ أطلقوا التكبيرات من شرفات المنازل احتفاء بحلول عيد الفطر المبارك.

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وكانت رأت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية أنه يستحب أداء صلاة العيد في البيت على صفتها ركعتين جهرا، وأصدر الوكيل المساعد لشؤون المساجد في وزارة الأوقاف الكويتية إبراهيم الخزي تعميما لمديري إدارات المساجد بالمحافظات يقضي برفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت صباح يوم العيد.

وألزم التعميم جميع المؤذنين في المساجد والجوامع صباح يوم عيد الفطر المبارك برفع تكبيرات العيد في المساجد بمكبرات الصوت الداخلية والخارجية على أن يبدأ التكبير من قبل شروق الشمس بربع ساعة ويستمر حتى دخول وقت صلاة العيد بعد الشروق بربع ساعة.وشدد الخزي على عدم إقامة صلاة العيد ولا أداء الخطبة بالمساجد والجوامع والالتزام بإغلاقها.