شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يؤدى صلاة العيد بـ"الكمامة" ويزور قبر والده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، ضريح والده السيد رفيق الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، وسط العاصمة بيروت، رفقه خلال الزيارة الشيخ عبد اللطيف، مفتى الجمهورية اللبنانية وعدد آخر من المشايخ، وذلك عقب انتهاء أداء صلاة عيد الفطر.





وكتب حساب الحريرى، عبر تويتر: "بعد تأدية صلاة عيد الفطر المبارك فى جامع الإمام على بالطريق الجديدة، زيارة لضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريرى فى وسط بيروت وقراءة الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء، مع مفتى الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وعدد من المشايخ".

وكان الحريرى، أدى صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الأحد، فى مسجد الإمام على بالطريق الجديدة بحضور رجال الدين والمصلين.

ووجه الحريرى، التهانى للشعب اللبنانى خاصة والشعوب العربية والإسلامية خاصلا، بحلول عيد الفطر، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وقد تغلبنا على جائحة كورونا، معتذرا عن عدم استقبال المهنئين بالعيد التزاما بالإجراءات الوقائية حفاظا على صحة الجميع.





وألقى خطبة العيد الشيخ الدكتور حسن مرعب، المفتش العام المساعد لدار الفتوى الذى تحدث فيها عن معانى العيد وأهمية أن يفرح المسلمون بإتمام نسك من أنساك الله عز وجل، على الرغم من كل الشدائد والمحن.

Advertisements

وثلب مرعب: "سنبقى الأمة الشامخة والصامدة، ونحن لسنا طائفة بل أمة، ونحن الذين عرفنا فى هذا البلد بأم الصبى وبأن صدرنا يتسع للجميع ونستوعبهم، ومهما حملنا الآخرون نتحمل ونبرز لهم جميعا أننا نحن أبناء هذا الوطن ورعاته والمحافظون على سلمه وأمنه، ونحن الذين قدموا الشهداء فى سبيل هذا البلد، وسفكت دماؤهم وقدموا أغلى ما عندهم ليبقى هذا البلد، ومن قدم الشهداء والأرواح يهون عليه أن يقدم أى شيء".