شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 فلسطينيين ويمنع المصلين من دخول الحرم الإبراهيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، 3 فلسطينيين من البلدة القديمة الخليل، ومن بلدة الخضر جنوب بيت لحم ومنعت المصلين من دخول الحرم الإبراهيمى الشريف، وأفاد مدير الحرم ورئيس سدنته الشيخ حفظى أبو سنينة- فى تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد الجعبري، بعد الاعتداء عليه بالضرب عند مدخل الحرم، وشادى سدر أثناء تواجده فى منطقة عين العسكر فى البلدة القديمة.

وقد منعت سلطات الاحتلال، المصلين من دخول الحرم الإبراهيمى لتأدية صلاة عيد الفطر.

واعتقلت أيضا قوات الاحتلال، المواطن عقبة يحيى موسى (26 عاما)، على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم.

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، على المصلّين أثناء تأديتهم صلاة عيد الفطر عند باب الأسباط (أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك)، ما أسفر عن إصابة عدد منهم برضوض، بينهم كبار فى السن.

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن تلك القوات استخدمت خلال الاعتداء الهراوات، كما قام بعضهم بضرب المصلين بأعقاب البنادق، مضيفة أن المصلّين تمكنوا من الوصول إلى ساحة "الغزالة" عند باب الأسباط لأداء الصلاة، فيما اقتصرت الصلاة داخل المسجد على الموظفين والحراس.

ومن المقرر، أن يفتح المسجد أبوابه بعد العيد، وفق ما أعلنه مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

يذكر أن، المسجد تم إغلاقه منذ شهرين بسبب التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.