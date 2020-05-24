بفضل تركيا.. تل أبيض ورأس العين تحتفلان بالعيد في أمان

شانلي أورفة/ الخليج 365

احتفل سكان مدينتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا، بعيد الفطر في أمان وسلام، بعد سنوات من المعاناة مع الإرهاب.

وتشهد أحياء وشوارع المدينتين حيوية وحركة، نتيجة لتطهيرهما من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" على يد الجيش التركي والجيش الوطني السوري.

وتمكن آلاف السوريين بمساعدة تركيا من العودة إلى المدينتين وقضاء العيد بأمان لأول مرة منذ انطلاق الحرب الداخلية السورية قبل 9 سنوات.

وتنتشرفي كافة مناطق المدينتين ورشات العمل والمحلات التجارية المفتوحة أبوابها أمام الزبائن، حيث تتوفر بها مختلف أنواع المنتجات بأسعار مناسبة.

وفي حديث للأناضول، قال عثمان غرام، رئيس "منصة شانلي أورفة للمساعدات الإنسانية"، إنهم أرسلوا ألفين و330 شاحنة محملة بالمساعدات إلى متضرري الحرب السورية منذ بدايتها.

وأضاف رئيس المنصة (مؤسسة خيرية)، أن سكان تل أبيض ورأس العين سيقضون عيد الفطر في أمن وسلام.

وأكد أن المنصة ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في سوريا.

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بدوره، تقدم موسى حوماني (45 عاما) القاطن في تل أبيض، بالشكر لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان على مساعدة السوريين لسنوات.

وأفاد حوماني قائلا: "ندخل هذا العيد بفرحة مختلفة، الحمد لله كان من نصيبنا قضاء شهر رمضان في أمن وسلام بعد 9 سنوات، طبعا هذا تم بدعم إخواننا الأتراك".

من جانبه، ذكر خليل اسقا، أن المحسنين الأتراك قاموا بتلبية احتياجات عائلته المكونة من 12 شخصا، طوال شهر رمضان.

وأردف: "نستقبل عيد الفطر بالسعادة، ونشكر تركيا على توفيرها هذه الإمكانيات لنا".

أما عثمان طعاجي، فقال إنه عاد إلى رأس العين بعد قضائه 6 سنوات في تركيا، وأكد أن "مرور رمضان بأمان وسلام علامة على أن العام كاملا سيمر كذلك".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات، لتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



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