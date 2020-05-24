الخرطوم.. المئات يخرقون حظر "كورونا" ليؤدوا صلاة العيد

الخرطوم / الخليج 365

خرق مئات السودانيين، في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، الأحد، قرار السلطات بمنع التجمع لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في مساجد أو ساحات عامة.

ورصدت كاميرا الخليج 365 تجمع سودانيين بالخرطوم، حيث أدوا صلاة العيد جماعة في ساحة عامة بمنطقة "الجريف غرب" (وسط)، متجاهلين قرار منع التجمعات، تفاديًا لتفشي فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19). كما تجمع أخرون في مناطق أخرى بالعاصمة، حيث أدوا الصلاة.

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية بالسودان، الجمعة، تعليق أداء صلاة العيد بالمساجد والساحات العامة بجميع أنحاء البلد، وإقامتها بالمنازل.

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ومنذ بدء تفشي الفيروس، قررت دول عديدة تعليق الصلاة بالمساجد، بما فيها المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وأعلنت وزاة الصحة السودانية، في بيان فجر الأحد، تسجيل 256 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و9 وفيات، و52 حالة تعافٍ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 آلاف و628، بينها 146 وفاة، و424 حالة تعافٍ.

وأصاب "كورونا"، حتى صباح الأحد، أكثر من 5 ملايين و407 آلاف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 344، وتعافى أكثر من مليونين و248 ألفًا، بحسب موقع "worldometer" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.