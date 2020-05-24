تشاووش أوغلو: خطواتنا بليبيا منعت تحول الصراع لحرب أهلية

أنطاليا/الخليج 365وزير الخارجية التركي:

- الجميع يقر بأننا غيرنا الموازين عبر خطواتنا في ليبيا وإلا لكان الصراع تحول إلى حرب أهلية وحرب شوارع

- إذا كان الحديث يدور عن وقف إطلاق نار اليوم (في ليبيا)، فهذا بفضل تركيا

- الحل الوحيد هو الحل السياسي، ويتعين على حفتر إدراك ذلك

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن خطوات تركيا في ليبيا غيرت الموازين، وحالت دون تحول الصراع الدائر في البلاد إلى حرب أهلية.

جاء ذلك في حديث مساء السبت، لقناة تلفزيونية محلية بولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن وجهات نظر بلاده وبريطانيا تتطابق حيال قضايا دولية واقليمية، بينها الأزمة الليبية.

وأضاف: "الجميع يقر بأننا غيرنا الموازين عبر خطواتنا في ليبيا، وإلا لكان الصراع تحول إلى حرب أهلية وحرب شوارع، وأصبح كارثة بالنسبة لليبيا".

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وتابع " إذا كان الحديث يدور عن وقف إطلاق نار اليوم (في ليبيا)، فهذا بفضل تركيا"

وأكد على أن بريطانيا أيضا تدعم الحكومة الشرعية والمسار السياسي في ليبيا، مثلما تفعل تركيا.

وشدد على أن الحل الوحيد هو الحل السياسي، وأنه يتعين على الجنرال الانقلابي خليفة حفتر إدراك ذلك.



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