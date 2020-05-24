الرئيس أردوغان يهنئ العالم الإسلامي بعيد الفطر

إسطنبول/الخليج 365 هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العالم الإسلامي بمناسبة حلول عيد الفطر. جاء ذلك في رسالة تهنئة نشرها الرئيس أردوغان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد. وقال أردوغان:" أهنئ العالم الإسلامي وأمتنا بعيد الفطر المبارك، وأسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان المقبل في صحة وسلامة وطمأنينة". وأرفق الرئيس أردوغان رسالته بصورة لإسطنبول تظهر فيها معالم متحف أياصوفيا ومسجد السلطان أحمد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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