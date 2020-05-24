عمان تسجل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى الى 7770 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد، عن تسجيل (513) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد١٩ منها (179) حالة لعمانيين، و(334) حالة لغير عمانيين، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 7770 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.
وأهابت الوزارة - بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة وحمام منفصل، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات، مشددة على ضرورة المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي.
وكانت سلطنة عمان، حظرت التجمعات المرتبطة بعيد الفطر وصلاة العيد، وذلك فى أحدث قرارات اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد19) وفقا لوكالة الأنباء العمانية. وخلال اجتماع الاثنين، برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العمانى، تم تكليف الشرطة العمانية بمراقبة التزام الأفراد والمنشآت بقررات اللجنة، زتفويضها بفرض غرامة مالية وحبس للمخالفين.
ومن بين القرارات، إعادة فتح حزمة انشطة تجارية وصناعية جديدة، والزام الجميع باترداء الكمامات فى الأماكن العامة.
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