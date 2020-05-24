شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 9 حالات تعافٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الأحد، عدم تسجيل إى إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 9 حالات تعافٍ جديدة فى محافظة الخليل، وأضافت الكيلة - فى بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن العدد الإجمالى للإصابات فى فلسطين بلغ 602 إصابة فى جميع المحافظات منذ بدء ظهور الفيروس فى فلسطين، منها 319 فى القدس، و228 فى باقى المحافظات الشمالية، و55 فى المحافظات الجنوبية.

وأشارت، إلى أن حصيلة الحالات النشطة بلغت 122 حالة، بينها 60 فى محافظة القدس، و24 حالة فى محافظة الخليل، و38 فى المحافظات الجنوبية.

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وتابعت، حالات التعافى الجديدة سُجلت فى السموع 8 حالات، والظاهرية (حالة واحدة)، لترتفع حصيلة التعافى إلى 475 حالة، فيما بلغت نسبة التعافى 78.9% من مجمل الإصابات المسجلة.

يذكر أن المحافظات الخالية من الإصابات بالفيروس حتى الآن 9 محافظات، وهي: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.