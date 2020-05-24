شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا و781 إصابة جديدة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا و781 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 29485.

وفى وقت سابق، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن التأثيرات السلبية لوباء فيروس كورونا المستجد، طالت كافة الجوانب الحياتية والقطاعات، وفى مقدمتها الصحة العامة للبشر والمنظومات الاقتصادية لكافة الدول.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ذلك جاء فى كلمة الدكتور ثانى بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخى والبيئة الإماراتى خلال مشاركته فى حوار افتراضى رفيع المستوى تم تنظيمه بالشراكة بين مفوضية الاتحاد الأفريقى والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

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وتناول الاجتماع، الذى عقد بخاصية مؤتمرات الفيديو عن بعد - تأثيرات فيروس كورونا المستجد على قطاع الطاقة فى دول أفريقيا، ومواءمة الاستجابة للوباء مع أهداف التنمية المستدامة والمناخ مواكبة لأجندة افريقيا 2063.

وركز الاجتماع، على الإجراءات اللازم تطبيقها لدفع وتيرة تحول الطاقة فى أفريقيا وتعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة والنظيفة والاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة وفى مقدمتها تجربة دولة الإمارات.