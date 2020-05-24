شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي ردا على الغنوشي: للدولة رئيس واحد في الداخل والخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الرئيس التونسي قيس سعيد هجوما حادا على الأطراف السياسية فى البلاد بسبب تدخلات راشد الغنوشي رئيس البرلمان فى العلاقات الخارجية لتونس، وقال سعيد ردا على حركة النهضة فى كلمته بمناسبة عيد الفطر:" وليتذكر الجميع أن الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد في الداخل والخارج على السواء. واتهم سعيد أطرافا لم يسمها بالنفاق والرياء والكذب والافتراء وبمحاولة العودة بالبلاد إلى الوراء. Advertisements ووافق البرلمان التونسى على مساءلة راشد الغنوشى رئيس المجلس وزعيم حركة النهضة – إخوان تونس- حول تدخل في السياسة الخارجية لتونس، وقالت النائبة نسرين العماري عن كتلة الاصلاح وعضو بمكتب المجلس، في بيان مقتضب:" قرر مكتب المجلس منذ قليل تحديد يوم 3 يونيو جلسة عامة للحوار حول الدبلوماسية البرلمانية والمواقف الأخيرة الصادرة عن رئاسة المجلس، وذلك استجابة للبيان الذي صدر الأمس عن 4 كتل برلمانية هي "الاصلاح، وقلب تونس، وتحيا تونس والمستقبل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي ردا على الغنوشي: للدولة رئيس واحد في الداخل والخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.