رسالة من الملك سلمان وولي العهد لملك الأردن

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أعرب الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان باسمهما واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للعاهل الأردني، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق مزيد من التقدم والازدهار. ويعتبر عيد الاستقلال الأردني يوم عطلة رسمية في الأردن، ويصادف 25 مايو/ أيار من كل عام، حيث حقق الأردن في هذا اليوم من عام 1946م استقلاله وحريته من تحت وطأة القيادة البريطانية، ويتم الاحتفال بهذا اليوم في جميع أنحاء الأردن.

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