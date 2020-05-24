شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الإجراءات الاحترازية.. 90 ألف مسجد بالسعودية يرددون تكبيرات العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردد أكثر من 90 ألف مسجد بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، تكبيرات العيد، رغم غلق المساجد مؤقتا في ظل الإجراءات الاحترازية التي تعمل بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بسبب جائحة كورونا مواكبة لجهود الدولة في هذا الصدد .

وبادر مؤذنو المساجد والجوامع في المملكة برفع التكبيرات من بعد صلاة الفجر مباشرة وحتى دخول وقت صلاة العيد.

وأعلنت "رئاسة شؤون الحرمين" في تغريدة على تويتر، "إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، مع إيقاف حضور المصلين".

بدوره أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس أن المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، المغلق منذ نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا، لن يُعاد فتحه أمام المصلّين إلا بعد عيد الفطر.

أعلنت الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، عن بث خطبة صلاة عيد الفطر من الحرمين الشريفين عبر منصة (منارة الحرمين) بعدة لغات وهى (الإنجليزية، والفرنسية، والاوردية، والمالاوي، والفارسية).

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وتهدف منصة (منارة الحرمين) لبث الخطب والدروس والمحاضرات والدروس المقدمة في رحاب الحرمين الشريفين عبر الشبكة الإلكترونية لتصل هداياتها للعالمين.

وذلك بشراكة فاعلة وتعاون مثمر بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الاتصالات والتقنية والمعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.