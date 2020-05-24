شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على المصلين أثناء صلاة العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، على المصلّين أثناء تأديتهم صلاة عيد الفطر عند باب الأسباط (أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك)، ما أسفر عن إصابة عدد منهم برضوض، بينهم كبار فى السن.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن تلك القوات استخدمت خلال الاعتداء الهراوات، كما قام بعضهم بضرب المصلين بأعقاب البنادق، مضيفة أن المصلّين تمكنوا من الوصول إلى ساحة "الغزالة" عند باب الأسباط لأداء الصلاة، فيما اقتصرت الصلاة داخل المسجد على الموظفين والحراس.
ومن المقرر، أن يفتح المسجد أبوابه بعد العيد، وفق ما أعلنه مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
يذكر أن، المسجد تم إغلاقه منذ شهرين بسبب التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
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