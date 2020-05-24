شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..صلاة عيد الفطر فى المسجدين الحرام والنبوى وفقا لاجراءات التباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المسلمون صلاة عيد الفطر المبارك فى المسجد الحرام والمسجد النبوى، وفقاً للأعداد والضوابط المتبعة فى الصلوات الأخرى، والاحترازات الصحية اللازمة، حيث نشرت صفحة رئاسة شئون الحرمين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مجموعة صور لشعائر صلاة العيد فى المسجدين الحرام والنبوى.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن الذى أم المصلين فى المسجد الحرام هو المستشار بالديوان الملكى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، حيث حمد الله وأثنى عليه بما قدر وأعطى، وابتلى ووقى،بعلمه وحكمته، موصياً المسلمين بتقوى الله فهى التجارة الرابحة.

وقال الشيخ بن حميد:" معاشر المسلمين : عيدكم مبارك ، وتقبل الله منا ومنكم الصيام ، والقيام ، وسائر الطاعات ، هذا يوم من أيام الله المباركة ، إنه عيدنا أهل الإسلام، وسمى عيدا لكثرة عوائد الله تعالى على عباده ، بالبر ، والإحسان ، والإنعام ، توالت نفحات ربنا فى أيام دهرنا ، فعم الوجود بره ، ولطفه ، ورحمته ، وغفرانه ، والعسر بفضل الله لا يدوم ، والشدة لا تطول ، والليل يعقبه الصباح ، والصبر عبادة ، والرضا إيمان ، والدعاء يرفع الهموم، الله اكبر ، فهو يستر العيوب ، والله اكبر ، وهو يدفع الكروب .

وأضاف الشيخ بن حميد معاشر المسلمين : خلق الإنسان هلوعا ، وهو أكثر شيء جدلاً ، وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا ، وهو على نفسه بصيرة، يقول الفضيل بن عياض رحمه الله : " الناس ما داموا فى عافيه فهم مستورون ، فإذا نزل البلاء صاروا إلى حقائقهم فصار المؤمن إلى إيمانه والمنافق إلى نفاقه، ) وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ (.

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