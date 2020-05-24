© AP Photo / Dalati Nohra
وقالت الوكالة إن بعض المجموعات على برنامج واتساب نقلت شائعة وفاة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون.
وأكدت أن هذه الشائعات ليس لها أساس من الصحة، وكذبت من نقلوها على لسانها.
ونفت الوكالة أن تكون قد نشرت أي شيء من هذا القبيل، مشيرة إلى أن لا علاقة لها بأي من هذه الشائعات.
وأوضحت أن الغرض من هذهالشائعات إحداث بلبلة في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.