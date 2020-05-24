حقيقة وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون

© AP Photo / Dalati Nohra

وبدورها، نفت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، الشائعات التي ترددت حول وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون.

وقالت الوكالة إن بعض المجموعات على برنامج واتساب نقلت شائعة وفاة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون.

وأكدت أن هذه الشائعات ليس لها أساس من الصحة، وكذبت من نقلوها على لسانها.

ونفت الوكالة أن تكون قد نشرت أي شيء من هذا القبيل، مشيرة إلى أن لا علاقة لها بأي من هذه الشائعات.