شكرا لقرائتكم خبر عن «ريمديسيفير» يعمل على إسراع التعافي من كوفيد - 19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أكثر من 3 أسابيع على إعلان مسؤول علمي أمريكي رفيع المستوى، بأن دواء «ريمديسيفير» التجريبي يسرع شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد، نشرت النتائج التفصيلية للدراسة أمس الأول الجمعة في مجلة طبية مهمة، فيما أتت تجارب تجرى في الصين حالياً بنتائج مبشرة لعلاج كوفيد 19.

وكان مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، الذي أشرف على التجربة السريرية على ألف مريض في 10 بلدان، أعلن في 29 إبريل/نيسان في البيت الأبيض أن بيانات أولية تظهر أن «ريمديسيفير له أثر واضح ومهم وإيجابي في تسريع التعافي».

وبعد التأكد من لجنة قراءة، نشرت مجلة «نيو إنجلند جورنال أوف ميديسين» مقالاً يفصل النتائج التي تؤكد الإعلان الصادر في البيت الأبيض، الذي بعث الأمل في العالم في ظل غياب أي علاج فعال ضد مرض «كوفيد 19».

وأظهرت الدراسة أن دواء «ريمديسيفير» ساهم عبر حقنه يومياً في الأوردة على مدى 10 أيام، في تسريع شفاء مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج في المستشفى، بالمقارنة مع دواء وهمي.

وقد بلغ معدل الأيام المطلوبة للشفاء 11 يوماً للمرضى الذين حقنوا ب«ريمديسيفير»، في مقابل 15 للآخرين.

واعتُبر المريض متعافياً في حال بات في الإمكان إعادته للمنزل.

وكان الأثر أكبر لدى المرضى الذين أدخلوا المستشفى من دون الحاجة لجهاز تنفس اصطناعي، وخلص معدو الدراسة إلى أنه من المستحسن البدء بالعلاج بعقار «ريمديسيفير» قبل تقدم المرض في الجسم لدرجة يصبح لزاماً استخدام جهاز تنفس اصطناعي.

وكانت لهذا المضاد للفيروسات ، آثار جانبية أقل من الدواء الوهمي.

تقليص نسبة الوفيات

وبينت الدراسة أن «ريمديسيفير» قلص نسبة الوفيات إذ إن 7.1 في المئة من المرضى الذين تلقوا هذا الدواء توفوا خلال 14 يوماً، في مقابل 11.9 في المئة في المجموعة التي أعطي أفرادها دواء وهمياً.

وفي مطلق الأحوال، لا يعطي «ريمديسيفير» أي ضمان للبقاء على قيد الحياة بحسب معدي الدراسة، الذين قالوا إنه «من الواضح أن علاجاً مضاداً للفيروسات لن يكون حتماً كافياً لوحده».

ولا شك في أن أساس تطوير علاج ضد «كوفيد 19» يقوم بلا شك على الجمع بين علاجات مختلفة، أي استخدام «ريمديسيفير» مع مضادات فيروسية أو أنواع علاجية أخرى.

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وأشارت مختبرات «جيلياد» المطورة ل«ريمديسيفير»، إلى أن نتائج تجاربها السريرية ستُنشر قريباً.

وتظهر إحداها أن علاجاً لخمسة أيام بدلاً من 10 سيكون أيضاً فعالاً، بحسب مرداد بارسي المدير العام ل«جيلياد ساينسز».من جهة أخرى، أتت تجارب تجرى في الصين بنتائج مبشرة، لعلاج كوفيد 19.

فقد نجح لقاح محتمل تحت التجريب، في تحفيز الجسم لإنتاج أجسام مضادة للفيروس لدى 36 شخصاً، في مرحلة مبكرة من اختبارات سريرية، لكنها خطوة مهمة على طريق توفير اللقاح.

آمن جداً

وبدا أن اللقاح، الذي حفز الجسم على إنتاج أجسام مضادة في غضون 28 يوما، آمن جداً، وفقاً لنتائج المرحلة الأولى التي نشرت الجمعة الماضية في مجلة «لانسيت» العلمية.

وقال وي تشين الأستاذ في معهد بكين للتقنية الحيوية الذي قاد الدراسة، في بيان : «تمثل هذه النتائج إنجازاً مهماً، لكن مع ذلك يجب تفسير هذه النتائج بحذر.

إن التحديات في تطوير لقاح لمرض كوفيد 19 غير مسبوقة، والقدرة على تحفيز هذه الاستجابات المناعية لا تشير بالضرورة إلى أن اللقاح سيحمي البشر من الوباء».

زيادة قوة الجرعة

وقال المشاركون في الدراسة، إن تركيز الأجسام المضادة الضرورية للحماية ضد الفيروس، يبدو أنه يرتفع مع زيادة قوة الجرعة.

وبحلول اليوم الثامن والعشرين، أظهر نصف المرضى في مجموعات الجرعة المنخفضة والمتوسطة الأجسام المضادة، مقارنة بثلاثة أرباع المرضى في مجموعة الجرعات العالية.

لكن الباحثين أشاروا إلى حجم العينة الصغير، وقالوا إن هناك حاجة لمزيد من البحث قبل أن يصبح هذا اللقاح متاحاً، ويجرون الآن المرحلة الثانية من التجربة مع 500 مريض.

(وكالات)