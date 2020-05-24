شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: 6 وفيات جديدة بكورونا و256 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان صباح اليوم الأحد، عن التقرير الوبائي ليوم أول أمس - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 209 حالات في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 12 ولاية.



وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 3 آلاف و628 حالة، بينها 146 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 424 شخصا.



وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه