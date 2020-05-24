شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة كبار العلماء" بالسعودية تهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللشعب السعودي الكريم والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، قال : "إننا إذ نهنئ القيادة والوطن والأمة بهذه المناسبة العظيمة، فإننا نشكر الله تعالى أن منّ علينا وعلى المسلمين بإتمام صيام هذا الشهر في ظل الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في معالجة آثار جائحة كورونا سائلين الله تعالى أن يعيد هذا العيد المبارك على بلادنا قيادةً وشعبًا وسائر بلاد المسلمين باليمن والخير والبركات".