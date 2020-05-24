“صفوان المباركي” يحصل على بكالوريوس الطب بتقدير ممتاز

ايناس المباركي تحصل الدكتور صفوان عبدالله يحي المباركي على درجه البكالوريوس في الطب والجراحه بعد تخرجه من جامعه ام القري بمكة المكرمه بتقدير ممتاز .

صحيفة الخليج الالكترونية تبارك للدكتور صفوان ونتمنى له مزيدا من التوفيق والنجاح. انشر الخبر :

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