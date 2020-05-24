تعرف على أوقات عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية في العيد

أعلنت وزارة الصحة عن أوقات عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال إجازة عيد الفطر⁩ المبارك في مناطق ومحافظات المملكة. ونشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، دليل أوقات عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق خلال إجازة العيد، عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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