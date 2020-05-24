أمانة العاصمة المقدسة تكثف الجولات الرقابية على الأنشطة التجارية والمتعلقة بالصحة العامة،

كثفت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في البلديات الفرعية والبلديات المرتبطة الجولات الرقابية على الأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وبين مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي أنه تم إعداد برنامج رقابي وفق مجالات الأنشطة من واقع اقبال المستهلكين عليها، وخاصةً مراكز التسويق والتموينات الغذائية و المطاعم ، مع مراعاة الجوانب الصحية والإجراءات الاحترازية في الانشطة من توفير التعقيم والنظافة للموقع وضرورة تواجد الشهادات الصحية للعاملين في المنشأة.

وأفاد أنه يتم خلال هذه الفترة تكثيف الجولات الرقابية من قبل البلديات الفرعية، والبلديات المرتبطة، وبمتابعة من الإدارة العامة لشؤون البلديات على تلك الحملات للتأكد من تقيد العاملين باشتراطات الصحة العامة، وكذلك سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ووجود الختم البيطري على الذبائح، مؤكداً أنه يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مخالفي الأنظمة واللوائح البلدية .

وأشار الزايدي أن الحملة تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالفين ، ودعي المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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