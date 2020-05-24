شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يخطف بهجة التسوق عشية العيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يمامة بدوان

«عيد بأية حال عدت يا عيد»، قصيدة تعود للمتنبي في عصر الدولة العباسية، وهي تنطبق على أحوال البعض في ظل وباء كورونا المستجد كوفيد- 19؛ حيث أصبح التباعد الاجتماعي مطلباً وطنياً، حرصاً من الجهات المختصة على توفير أعلى مستويات الصحة والأمن المجتمعي، ولعل ما يميز عيد الفطر الحالي غياب الفرحة التي كانت ترتسم على الوجوه في الأماكن العامة، خاصة في المراكز التجارية ومنافذ البيع، التي كانت تشهد اكتظاظاً عشية العيد، لشراء الاحتياجات في اللحظات الأخيرة، من ملابس وحلويات وغيرها.

”الخليج 365” تجولت في أحد المراكز التجارية، ورصدت حركة شرائية من قِبل البعض وسط إجراءات اتخذتها المنافذ والمحال، تطبيقاً للتعليمات الحكومية، الخاصة بعدد من التدابير الاحترازية وساعات العمل المحددة والإجراءات التي تضمن استمرار الأعمال، وفق أعلى المعايير الصحية التي تشمل التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر للمنشآت التجارية، فضلاً عن ممرات لرش رواد المراكز بالمواد المعقمة قبل الدخول عبر البوابات.

ومن المشاهدات التي رصدتها ”الخليج 365”، غياب الأطفال دون سن 12 عاماً عن التواجد داخل المراكز والمنافذ، كذلك التزام الجميع بتعليمات التباعد الاجتماعي، خاصة ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل فرد وآخر، وعدم تواجد عائلات تتسوق مشترياتها كما كان في السابق؛ إذ اقتصر الأمر على فرد واحد من كل عائلة.

وأوضحت فاطمة فؤاد القدومي، أن فكرة التسوق في المراكز التجارية لم تعد تستهويها كما في السابق، خاصة أنها شديدة الحرص على عدم الاختلاط بالآخرين؛ إذ إنها وجدت أن التسوق من المواقع الإلكترونية أكثر أماناً في الفترة الراهنة، وقد اشترت ما يلزمها للعيد من مواقع عدة، وبأسعار مناسبة، إلا أنها تفتقد بهجة ليلة العيد؛ حيث يتسابق المستهلكون لشراء ما ينقصهم من حلويات وملابس في اللحظات الأخيرة.

وتابعت: إن الحذر في شراء حلويات العيد الجاهزة، دفع بالعديد من السيدات إلى صنعها منزلياً، مما جعلهن يكتسبن تعلم مهارات جديدة وملء أوقات الفراغ لديهن، إلا أنها تجد الالتزام بتوجيهات الجهات المعنية من تباعد اجتماعي واستخدام القفازات والكمامات بالأماكن العامة خلال التسوق، وسيلة ناجعة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.



توجيه المصروفات



إلا أن فراس العارضة، قال إن الكثير من العادات الشرائية تغيرت خلال وباء كورونا؛ حيث أصبح الخروج للمنافذ ومراكز التسوق مرة واحدة بالأسبوع ولشخص واحد من العائلة، وبالتالي فإن المكوث بالمنزل حد من انتشار الفيروس، ودفع بالعديد إلى إعادة حساباتهم الشرائية، فمن كان ينفق على الإكسسوارات المنزلية بسخاء قبل الفيروس، بات أكثر حرصاً على توجيه المصروفات بالاتجاه الصحيح.

وأضاف أنه لم يشهد عيداً حزيناً مثل هذا العام، خاصة مع غياب التجمعات العائلية، ولعب الأطفال بشكل صاخب، والخروج لتناول وجبة العشاء برفقة العائلة كافة، والتحضير الذي يسبق كل هذا من خلال التجول بالمراكز التجارية لانتقاء أفضل الملابس لابنتيه، ومع ذلك فإنه سيجعل من العيد مناسبة مميزة؛ حيث إن توفر المكالمات المرئية سيكون بمثابة لمة عائلية عن بعد.

احتياطات احترازية



في حين، أوضح علاء نهاد عواد، أن فرحة العيد لهذا العام منقوصة؛ حيث إنه لم يتسوق ملابس جديدة لابنته الصغيرة، ولم يتمكن من اصطحابها للأماكن العامة حرصاً عليها من انتقال العدوى من أحد المصابين، لكن تبقى الاحتياطات الاحترازية واجبة، من أجل حماية الفرد والمجتمع المحيط به.

وأشار إلى أن الذهاب إلى المراكز التجارية أمر لا بد منه عشية العيد، لكن ملامح الجميع باتت حزينة، فلا يستطيعون تبادل التهاني من خلال التصافح، ولا يمكن استقبال المهنئين، حتى أقرب الأصدقاء، ومع ذلك تبقى التكنولوجيا خير وسيلة للتواصل المسموع والمرئي، في محاولة لعيش لحظات العيد مع الأهل والأحبة.

الحذر والحيطة



بدوره، قال سالم القيسي، إنه لا يمكن السماح لمشاعر الخوف أو الحزن أن تخيم على تفكيرنا؛ حيث إنه يمكن التحايل على الفيروس وما فرضه على المجتمع من قيود في الحركة واللقاءات الاجتماعية، من خلال التحادث عن بعد ولساعات طوال، كذلك الحال بالنسبة للتسوق من منافذ البيع؛ حيث إنها لا تخلو من المستهلكين، إلا أنهم أصبحوا أكثر حذراً وحيطة بالإجراءات، فمنهم الكثير من يصطحب معقماته الشخصية معه، حرصاً على تعقيم يديه وعربة التسوق قبل المباشرة بالشراء.

وأكد أن تعدد وسائل التسوق التقليدية والإلكترونية، تجعل من السهولة التعامل مع الوضع الراهن؛ حيث يمكن للفرد وبكبسة زر أن يشتري متطلبات منزله من سلع وملابس وحلويات عبر «أون لاين» لتصله إلى باب منزله بكل أمان، من دون تكبد عناء الذهاب إلى المراكز التجارية.

تشديد الرقابة

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كذلك الحال بالنسبة للعاملين في محال بيع التجزئة، الذين أوضحوا تراجعاً في الحركة الشرائية في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، التزاماً بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، إلا أن ذلك لم يحد من الخروج للتسوق في أوقات النهار؛ حيث ذكرت كومل بركات، أن إدارة المركز تشدد من إجراءات الرقابة على العاملين في محال البيع، حرصاً على سلامتهم وسلامة المتسوقين، كما أنها تجعل مسافة آمنة بينها وبين أي مستهلك، التزاماً بالتعليمات.

وأضافت أن أكثر المواقف الحزينة التي مرت عليها، تعود لسيدة عربية أرادت شراء حذاء لابنتها الصغيرة، من دون أن تتواجد برفقتها، لكنها بدت عليها ملامح الحيرة، وطلبت من العاملات بالمحل مساعدتها لاختيار اللون المناسب لملابس العيد الخاصة بابنتها.

أما آرون أنجليتو، فقال إن أغلبية المتسوقين يعرفون ماذا يحتاجون لحظة الدخول للمحل؛ بل ويطلبون من العاملين السرعة في توفير المقاس المناسب، كي يغادروا بسرعة؛ حيث إن بعضهم يرفض تجربة المنتج في غرفة القياس، حرصاً منه على عدم إضاعة الوقت.

وتابع: «إن المتسوقين يتصفون بوعي عال؛ حيث إنهم ينتظرون خارج بوابة المحل في حالة ملاحظتهم لعدد من الأفراد بالداخل، حرصاً منهم على الازدحام داخل المحل والحفاظ على بقاء نسبة 30 % من الطاقة الاستيعابية للمتسوقين فقط».

تراجع طبيعي



كذلك الحال بالنسبة للجمعيات التعاونية، التي أكدت تغير الأولويات الشرائية لدى المستهلكين، حتى مع الاستعداد لعيد الفطر، في ظل وباء كورونا، الذي تمكن من سرقة فرحة العيد؛ حيث أوضح سامي محمد شعبان، مدير عام جمعية أسواق عجمان التعاونية، أن تراجعاً طفيفاً حصل في الحركة الشرائية أواخر أيام شهر رمضان كان من المتوقع حدوثه، مع العلم بأن الطلب على شراء المواد التموينية ما زال مرتفعاً مقارنة بفترة ما قبل حدوث وباء كورونا المستجد، أما بالنسبة إلى أسباب تراجع الحركة، فهي تتعلق بتقييد الحركة، كما أن توجهات الأفراد باتت نحو المنتجات الغذائية الأساسية بالدرجة الأولى، خاصة ذات صلاحية الاستهلاك طويلة الأمد، وهو سلوك طبيعي.

وتابع: «إن التسوق في ساعات النهار الأولى يشهد ارتفاعاً، حرصاً من الأفراد على عدم تأجيل مشترياتهم إلى ما بعد الإفطار، تجنباً لخرق أوقات تقييد الحركة، وهو سلوك حضاري ناجم عن زيادة الوعي لديهم، إلا أن الإقبال على شراء الحلويات والمواد الأساسية لها لا يزال بنفس الوتيرة، استعداداً لعيد الفطر، حتى لو اضطرت العائلات إلى تمضيته بالمنازل تلبية لنداء الحكومة حفاظاً على صحة الجميع، فمن حقهم الشعور بفرحة العيد، إيماناً منهم بأن فيروس كورونا لا يستطيع سلبهم تلك الفرحة حتى لو كان على نطاق الأسرة في منزلهم.

وشدد على التزام المستهلكين بالتعليمات الحكومية، خاصة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي؛ إذ حرصت الجمعية على وضع ملصقات أرضية لتوضيح المسافة الآمنة بين مستهلك وآخر، كما أن الجمعية لا تسمح بدخول أي من المتسوقين إلى فروعها من دون استخدام الكمامة والقفازات مع أخذ حرارة الجسم لجميع المتسوقين عند المداخل حرصاً على سلامتهم وصحة عائلاتهم.

وأشاد بوعي المتسوقين بمدى التزامهم بالقوانين الاحترازية المتخذة، وخصوصاً التحديث الأخير تقديراً لجهود الحكومة، وهذا ينبع من مدى الحرص والتفهم والوعي المجتمعي الذي يعيشه الجميع بحكمة القائمين عليه في الحكومة حفاظاً على الجميع.

أنماط متغيرة



في حين، قال شعيب الحمادي، مدير أول قسم التسويق والإعلام في تعاونية الاتحاد: إنه في ظل جائحة كورونا الحالية تغيرت الأنماط الاستهلاكية لأفراد المجتمع بشكل كبير؛ حيث أصبح التسوق للضرورة لا للترفيه كما كان سابقاً، كما أن بعض أفراد المجتمع حالياً يتسوقون بشكل شهري بدلاً من الأسبوعي، تماشياً مع توصيات الجهات المعنية وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم ومن منطلق خفض احتمالية خطر الإصابة بالفيروس.

وأضاف أن الحاجات الأساسية والثانوية للأفراد اختلفت في الفترة الحالية؛ حيث تبدلت أولوياتهم بعد هذه الجائحة، وأصبحوا يركزون على السلع الأساسية والمنظفات ومستحضرات العناية الشخصية بشكل أكبر؛ إذ كانت التعاونية تشهد ازدحاماً قبل فترة العيد استعداداً من المستهلكين لهذا الحدث المبارك، لكن اليوم اختلف الوضع، وأصبح التسوق الإلكتروني هو الخيار الآمن للمتسوقين وبحكم الإجراءات الاحترازية الحالية، أصبح الطلب على الحلويات وغيرها من مستلزمات العيد أقل وهذا أمر طبيعي، نتيجة للتباعد الاجتماعي وإجراءات الزيارات العائلية حفاظاً على سلامة الجميع.

وناشد الحمادي، أفراد المجتمع باتباع التوصيات الصادرة عن الجهات المعنية للحفاظ على سلامتهم، والأخذ بالإجراءات الاحترازية بعين الاعتبار، في ظل ما وفرته التعاونية مؤخراً من خدمات جديدة، ومنها التسوق من المركبة في فرع مردف إلى جانب المتجر الإلكتروني والتسوق التقليدي في صالات عرضها.



سلم الأولويات



بدوره، أكد إبراهيم البحر، خبير في سوق التجزئة، أن انصراف المستهلكين على تسوق المواد الغذائية بنسبة عالية جداً، جعل التفكير بشراء متطلبات العيد من ملابس وإكسسوارات في نهاية سلم الأولويات ل80% من الأفراد، وهو ما بات يُعرف بالتسوق السليم في زمن كورونا؛ حيث أصبح الفرد يعرف أين يصرف الدرهم، مقارنة مع الإسراف الذي كان يتصف به في المناسبات مثل رمضان والعيد.

وتابع:»إن تجارة التجزئة تأثرت بشكل لافت، وهو أمر طبيعي في ظل الظروف غير العادية التي يمر بها العالم؛ حيث إن المستهلك أصبح أكثر حرصاً على توجيه الإنفاق نحو مكانه الصحيح، والذي لا يعني بالتأكيد عدم شراء ملابس جديدة للأطفال كي يشعروا ببهجة العيد، إلا أن الأغلبية أصبحت أكثر حذراً خلال التسوق، وعلى الرغم من توفير المحال لمعقمات اليدين عند الأبواب، أصبح الفرد يصطحب معقمه الخاص معه، ويسعى إلى إنهاء تسوق بأسرع وقت ممكن، على الرغم من وجود رقابة مشددة على محال بيع الملابس والتباعد الاجتماعي الذي تلتزم به بشدة، ومع ذلك نجد الفرد يختصر فترة تسوقه لفترة لا تتجاوز 10% عن الأوضاع العادية، حرصاً منه على صحته وصحة عائلته.



مؤشرات الحركة الشرائية



قال الدكتور ياسر حناوي، اختصاص تمويل في جامعة عجمان: إن عدم وجود أعداد كبيرة من المستهلكين بالسوق لا يعد مؤشراً على تراجع الحركة الشرائية، لوجود بديل وهو التسوق الإلكتروني، الذي شهد انتعاشاً كبيراً في فترة وجيزة، كما أن الفرد بطبيعته خلال أي أزمة، يتجه لاإرادياً نحو تقنين الإنفاق نحو الأكثر أهمية إلى الأقل، نتيجة الخوف من المستقبل، لكنه يواصل استهلاكه للمواد التموينية، مع التوقف عن شراء المواد الترفيهية أو الكمالية.

وأوضح أن أغلبية الأفراد الذين يتجولون بالمراكز التجارية بهدف التسوق، إلا أن هناك فئة منهم تلجأ لمعاينة منتج ما قبل شرائه من خلال «أون لاين»، كما أن الادخار ترتفع وتيرته خلال الأزمات، خاصة أن الأفراد يميلون إلى ترقب ما سيحدث لاحقاً، من أجل اتخاذ قرارات تتعلق بالتسوق.