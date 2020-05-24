محمد بن راشد ومحمد بن زايد: سنتجاوز «كورونا» بالمودة والمحبة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، والشعوب الإسلامية والعربية بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأكد سموهما أنه على الرغم من اختلاف العيد هذا العام عن كل الأعوام، فإن المودة والمحبة والتواصل عن بعد قد بقيت، وأننا سنتجاوز مرحلة «كورنا» أكثر قوة وعزيمة.

وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة: «كل عام وشعبنا بخير.. كل عام وشعوبنا الإسلامية بخير واستقرار وطاعة وعافية.. كل عام وشعوب العالم أقرب لبعضها، وأرحم ببعضها، وأسعد بصحتها وعافيتها».

وتمنى صاحب السمو ولي عهد أبوظبي خلال تبادله التهاني مع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، عبر اتصال مرئي، من الله تعالى أن يحفظ بلادنا وأهلنا، ويوفقنا لتجاوز هذه المرحلة ونحن أكثر قوة وعزيمة.