الجيش «الإسرائيلي» يتجه لإعادة الانتشار في الضفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدرس جيش الحرب «الاسرائيلي» إعادة قواته إلى مدن الضفة الغربية المحتلة الخاضعة حالياً لإدارة السلطة الفلسطينية، تحسباً من عودة العمليات الفدائية؛ بعد إعلان السلطة وقف التنسيق الأمني مع «إسرائيل»، بينما اعتبر مسؤول فلسطيني رفيع أن خطة السلام الأمريكية تمكن «إسرائيل» من ضم كامل الضفة الغربية، في وقت أكد الفاتيكان أن ضم الضفة يعرض السلام بالمنطقة للخطر.

ونقلت وسائل إعلام «إسرائيلية» عن مصادر في جيش الاحتلال، بأنه يدرس الدخول مجدداً إلى المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، في حال التصعيد خلال الأيام المقبلة.

وقال محللون «إسرائيليون»، للقناة 13 العبرية، إن وقف التنسيق الأمني بين السلطة و«إسرائيل»، قد يؤدي إلى تجديد العمليات الفدائية ضد جيش الاحتلال والمستوطنين.

وأشاروا إلى أنه بعد إعلان السلطة عن وقف التنسيق الأمني، قد يتم تجديد العمليات الفدائية من الضفة.

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من جانبه، قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن ما جاء في خطة السلام الأمريكية (المعروفة بصفقة القرن) يمكّن «إسرائيل» من ضم 100% من الضفةً الغربية؛ حيث جاء بالنص في الخطة (سيكون ل«إسرائيل» سيادة أمنية كاملة من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط). وأضاف عريقات: «إن فريق ترامب للسلام عبارة عن خليط من الجهلة والمتغطرسين».

إلى جانب ذلك، أعرب الفاتيكان عن قلقه على السلام في الشرق الأوسط؛ بسبب عزم «إسرائيل» ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وعلق الفاتيكان في بيان على قرار الاحتلال، ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بالإعراب عن «قلقه على السلام في الشرق الأوسط».

وأكد الفاتيكان أنه مع حل الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي»؛ من خلال الحل القائم على أساس الدولتين، من أجل إحلال السلام ضمن الحدود المعترف بها دولياً قبل عام1967.

(وكالات)