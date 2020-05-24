شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: سنتجاوز مرحلة «كورونا» أكثر قوة وعزيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، خلال اتصال مرئي التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتمنى صاحب السمو ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال، من الله تعالى أن يحفظ بلادنا وأهلنا، ويوفقنا لتجاوز هذه المرحلة ونحن أكثر قوة وعزيمة.

وقال سموه عبر حسابه على «إنستجرام»: «تبادلت خلال اتصال مرئي مع الشيخ طحنون بن محمد الأحاديث الودية.. نسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركة أن يحفظ بلادنا وأهلنا، ويوفقنا لتجاوز هذه المرحلة ونحن أكثر قوة وعزيمة، وتمنياتنا للجميع كل الخير والصحة والسعادة والأمان بمناسبة عيد الفطر المبارك».

وأكد سموه، خلال حديثه مع سمو الشيخ طحنون بن محمد، أن الأزمة التي أفزرتها جائحة كورونا دفعت كثيرين لممارسة

وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد عن سعادته بالاتصال المرئي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، إن الأزمة الحالية أفرزت جوانب إيجابية من ضمنها إتاحة الفرصة للقراءة والمطالعة والرياضة المنزلية. تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، خلال اتصال مرئي التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وتمنى صاحب السمو ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال، من الله تعالى أن يحفظ بلادنا وأهلنا، ويوفقنا لتجاوز هذه المرحلة ونحن أكثر قوة وعزيمة.وقال سموه عبر حسابه على «إنستجرام»: «تبادلت خلال اتصال مرئي مع الشيخ طحنون بن محمد الأحاديث الودية.. نسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركة أن يحفظ بلادنا وأهلنا، ويوفقنا لتجاوز هذه المرحلة ونحن أكثر قوة وعزيمة، وتمنياتنا للجميع كل الخير والصحة والسعادة والأمان بمناسبة عيد الفطر المبارك».وأكد سموه، خلال حديثه مع سمو الشيخ طحنون بن محمد، أن الأزمة التي أفزرتها جائحة كورونا دفعت كثيرين لممارسة الرياضة والمطالعة.وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد عن سعادته بالاتصال المرئي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، إن الأزمة الحالية أفرزت جوانب إيجابية من ضمنها إتاحة الفرصة للقراءة والمطالعة والرياضة المنزلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد: سنتجاوز مرحلة «كورونا» أكثر قوة وعزيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.