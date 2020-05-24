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محمد بن زايد: سنتجاوز مرحلة «كورونا» أكثر قوة وعزيمة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”


تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، خلال اتصال مرئي التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وتمنى صاحب السمو ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال، من الله تعالى أن يحفظ بلادنا وأهلنا، ويوفقنا لتجاوز هذه المرحلة ونحن أكثر قوة وعزيمة.
وقال سموه عبر حسابه على «إنستجرام»: «تبادلت خلال اتصال مرئي مع الشيخ طحنون بن محمد الأحاديث الودية.. نسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركة أن يحفظ بلادنا وأهلنا، ويوفقنا لتجاوز هذه المرحلة ونحن أكثر قوة وعزيمة، وتمنياتنا للجميع كل الخير والصحة والسعادة والأمان بمناسبة عيد الفطر المبارك».
وأكد سموه، خلال حديثه مع سمو الشيخ طحنون بن محمد، أن الأزمة التي أفزرتها جائحة كورونا دفعت كثيرين لممارسة والمطالعة.
وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد عن سعادته بالاتصال المرئي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.
وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، إن الأزمة الحالية أفرزت جوانب إيجابية من ضمنها إتاحة الفرصة للقراءة والمطالعة والرياضة المنزلية.
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