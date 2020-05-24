شكرا لقرائتكم خبر عن الأوروبيون يتحدّون كورونا.. وإصابات إفريقيا تتجاوز 100 ألف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحصت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، نحو ثلثيها في روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وباتت أوروبا القارة الأكثر تضرراً بالوباء مع تسجيلها مليونين و1995 إصابة، بينها 173 ألفاً و133 وفاة، فيما أحصت خمسة ملايين و250 ألف إصابة على مستوى العالم، بينها 339 ألفاً و11 وفاة، في حين أعلنت الصين للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا المستجد من أراضيها، عدم تسجيل أي إصابة جديدة أو حالة وفاة بالفيروس الفتاك. ويواصل الوباء تفشيه من دون رحمة في أمريكا اللاتينية التي باتت بؤرة للوباء خصوصاً في البرازيل؛ ثاني دولة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة. ونشرت وسائل إعلام محلية، أمس السبت، صوراً صادمة تظهر مقابر لا نهائية وجثامين بالآلاف في البرازيل التي تعد ثاني بؤرة بعد أمريكا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأول، تسجيل 20803 إصابات جديدة في ال24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الحالات على مستوى البلاد إلى 330890، وهي أسرع من وتيرة انتشار كورونا في الولايات المتحدة حالياً؛ إذ سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، الجمعة، 20522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و571617 حالة.

زيادة الوفيات منذ مارس

عالمياً، وصلت نسبة الوفيات جراء المرض إلى 6.7% بحسب منظمة الصحة العالمية، حيث قفز المعدل بشكل ملحوظ منذ مارس عندما كانت النسبة 3.4% فقط.

وتمتلك ثماني دول حول العالم معدلات وفاة أعلى من 10%، وهي بلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، والمكسيك، وهولندا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، بحسب بيانات جامعة جورج هوبكينز الأمريكية.

ويقول تقرير لموقع «بيزنس إنسايدر» الأمريكي، إن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع معدلات الوفاة في هذه البلدان، ففي السويد مثلاً، لم يتم تطبيق إغلاق كامل، وإنما طلبت الحكومة من المواطنين أن يحافظوا على التباعد الاجتماعي طوعاً. وقد نبه الخبراء إلى أن هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى مزيد من الوفيات، حيث يمكن أن يصل الفيروس للمسنين الذين يعتبرون أكثر عرضة للوفاة بسببه من غيرهم.

وقد أرجع علماء ارتفاع نسب الوفاة في بعض الدول، إلى محدودية القدرة على اختبار المرض، حيث سخرت الموارد للتأكد من الحالات التي تبدو عليها الأعراض بشكل أقوى، مما يترك أصحاب الأعراض الخفيفة أو الذين لم تظهر عليهم أعراض، بدون رصد.

أعلى من الإنفلونزا ب13 مرة

وقالت دراسة صادرة عن جامعة واشنطن، إن معدل الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد أعلى من الإنفلونزا الموسمية بحوالي 13 مرة، وذلك في حال تم التأكد من أن جميع الوفيات في الولايات المتحدة والتي ظهرت عليها الأعراض، قد توفت نتيجة الإصابة بكورونا.

وقال العالم في اقتصاديات الصحة أنيربان باسو: «إن إصابات «كوفيد 19» مميتة أكثر من الإنفلونزا، يمكننا وضع نهاية لهذا الجدال».

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ويعود سبب هذا إلى أن معظم شعوب العالم لديها مستويات مناعية عالية ضد الإنفلونزا بسبب الحصول على التطعيمات السنوية، فيما حصل آخرون على مناعة طبيعية، إلا أن هذا ليس الوضع مع فيروس كورونا.

وخلال فترة 2013 و2014، و2018 إلى 2019، قدر مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، عدد الوفيات جراء الإنفلونزا بما بين 23 و61 ألفاً داخل الولايات المتحدة، فيما وصل عدد الوفيات جراء كورونا حتى الجمعة داخل الولايات المتحدة، إلى 95 ألفاً.

أزمة في القارة السمراء

وتجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية عتبة 100 ألف، فيما تخطت حصيلة الوفيات ثلاثة آلاف.

وحسب آخر بيانات المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (التابعة للاتحاد الإفريقي)، سجلت في القارة السمراء حتى أمس السبت 103933 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد 19»، وتوفي 3183 مريضاً على الأقل جراء العدوى. ويعود أكبر عدد من هذه الإصابات (32.3 ألف حالة) إلى منطقة شمال إفريقيا. وتماثل 41473 شخصاً للشفاء من كورونا في إفريقيا حتى الآن، حسب بيانات المراكز.

وتتصدر جنوب إفريقيا قائمة أكبر بؤر الفيروس التاجي في القارة السمراء ب20125 إصابة مؤكدة، تليها مصر (15786 إصابة) والجزائر (7918 إصابة)، والمغرب (7332 إصابة) ونيجيريا (7261 إصابة).

وتتصدر الدول نفسها قائمة البلدان الإفريقية الأكثر تضرراً بكورونا من حيث عدد الوفيات، حيث تعود المرتبة الأولى إلى مصر ب707 وفيات، تليها الجزائر (582 وفاة)، وجنوب إفريقيا (397 وفاة)، ونيجيريا (221 وفاة)، والمغرب (197 وفاة).

الصين: لا إصابات أو وفيات

ولم تعلن الصين، أمس، أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، للمرة الأولى منذ أن بدأت البلاد بنشر البيانات حول الوباء في يناير/كانون الثاني.

وظهر المرض في أواخر عام 2019 في مدينة ووهان وسط الصين، لكن العدوى أوقفت في البلاد. وتفيد آخر حصيلة بأن 83 ألف شخص أصيبوا ب«كوفيد 19» توفي منهم 4634 وفاة.

وفي هذه الأثناء تفشى الوباء في كافة دول العالم، وسُجلت أكثر من خمسة ملايين إصابة، بينها قرابة 330 ألف وفاة. (وكالات)