العاهل السعودي يدعو العالم إلى مواجهة كورونا بحلول عاجلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن العالم يواجه جائحة صحية واقتصادية لم يشهد العالم لها مثيلاً، تستدعي حلولاً عاجلة لمواجهتها، فيما سمحت السلطات السعودية بإقامة صلاة عيد الفطر، اليوم الأحد، في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي دون حضور المصلين، بعد أن وافق العاهل السعودي على ذلك.

وقال العاهل السعودي، في كلمة بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، إنني «أشكر المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على وقوفهم بكل إخلاص ووفاء مع ما اتخذته الأجهزة المعنية في بلادنا من إجراءات احترازية ووقائية وعلاجية، هدفها الإنسان، ولا شيء غير الإنسان والحفاظ على صحته والعمل على رعايته، والسعي إلى راحته».

وأضاف: «إنني أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم، ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي، مستعيضين عن اللقاءات وتبادل التهاني مباشرة، بالتواصل والمعايدة والتهنئة بالاتصالات والمراسلات والتواصل عن بُعد».

ودعا إلى «الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تهدف لمواجهة هذه الجائحة في قضاء العيد بمنازلنا والتهنئة به عبر الاتصالات والمراسلات الإلكترونية نمتثل تعاليم ديننا الحنيف ونعمل بأحكامه في النوازل، وعند انتشار الأوبئة».

وأعرب عن أمله في التزام الجميع بإجراءات السلامة التي أقرتها ضوابط الحد من انتشار هذا الجائحة وتفشيها.

Advertisements

وأشاد الملك سلمان بالكوادر الصحية والميدانية في كل القطاعات التي تصدت لهذه الجائحة بقوة وثبات وإخلاص، يساندهم في ذلك إخوانهم في القطاعات الأمنية والقطاعات كافة، موجهاً لهم كل الشكر والتقدير.

ولفت إلى أن «هذه الجهود أسهمت في الوصول إلى نتائج تزرع الأمل وتبث التفاؤل بما تحقق في مواجهة انتشار الجائحة، فعالجت المصابين من المواطنين والمقيمين ووفرت المحاجر، واتخذت كل الإجراءات الاحترازية التي قد يكون بعضها مؤلماً لكنها الضرورة، ومن أجل الإنسان يهون كل ما دونه».

من جانبه، أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، عن موافقة العاهل السعودي، على إقامة صلاة العيد في الحرمين الشريفين، دون مصلين.

وأكد أن هذا القرار يدل على حرص الملك على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة التي ألقت بالعالم أجمع.

بدورها، أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية تعميماً لمؤذني المساجد بالمملكة، برفع التكبيرات يوم عيد الفطر، من بعد صلاة الفجر وحتى دخول وقت صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية،دون إقامة صلاة العيد.

(وكالات)