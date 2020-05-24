شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلامي الشارقة» يناقش الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: سيد زكي

نظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أول أمس الجمعة مؤتمراً صحفياً عن بعد، بالتعاون مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون خلال «أخبار الدار»، للحديث حول الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ لمواجهة انتشار فيروس «كوفيد - 19».

وشارك في المؤتمر الصحفي كل من اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وفهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بدائرة التنمية الاقتصادية، وبحضور رؤساء تحرير الصحف المحلية.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم تطبيقها منذ بداية انتشار فيروس «كورونا» المستجد ستستمر طوال أيام العيد، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات المكثفة من قبل شرطة الشارقة مثل تكثيف الدوريات على مدار 24 ساعة، حيث ستكون هناك 365 دورية بهدف ضبط الحركة الأمنية، والتقيد ببرنامج التعقيم، والتأكد من التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية، وذلك حتى تمر هذه الفترة بأقل نسبة إصابات، مناشداً الجمهور بالتعاون مع جهود الشرطة الهادفة إلى توفير الحماية، والتأكد من سلامة أفراد المجتمع.

وقال ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة: «انطلق برنامج التعقيم الوطني بإمارة الشارقة مبكراً، حيث عملت بلدية مدينة الشارقة، بالتعاون مع شركة الشارقة للبيئة «بيئة» على تعقيم كافة الطرق والمنشآت والمناطق السكنية والتجارية والصناعية؛ حيث إن ساعات التعقيم بلغت 330 ألف ساعة خلال الفترة الماضية، وما زال برنامج التعقيم مستمراً».

وأشار فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إلى أن فتح المزيد من الأنشطة الاقتصادية سيكون بناء على تطورات الأوضاع الراهنة فيما يتعلق بمدى انتشار الفيروس، والتعليمات الصادرة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتساءل الإعلامي رائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة ”الخليج 365”، في مداخلته حول جملة المحفزات الاقتصادية التي أقرها المجلس التنفيذي لمساعدة القطاع الاقتصادي، وقال إن هناك ملاحظات حول وجود بعض المخالفين للإجراءات الاحترازية، حيث تعجز دوريات شرطة الشارقة، مهما كان حجمها، عن رصد جميع المخالفين.

وتساءل: لماذا لا يتم التنسيق مع دائرة البلدية؛ لمنح الكوادر العاملة والمؤهلة في الدائرة صفة الضبطية، بحيث تتم تغطية مساحة أكبر؟.

فأجاب فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص بدائرة التنمية الاقتصادية، أن الدائرة قدمت مساعدات ومحفزات كثيرة بتوجيهات من المجلس التنفيذي، ومستمرة حتى نهاية العام، وبخصوص التراخيص التي تم تجديدها في بداية الربع الأول سوف يتم تعويضها في الربع الأول في العام المقبل 2021، وبخصوص القرارات الجديدة، أكد أن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو ولي العهد، على اطلاع مستمر للحالة الاقتصادية في الإمارة، حيث أقر سابقاً جملة من الحوافز الاقتصادية لدعم قطاع الأعمال في الإمارة.

لا ننكر التحديات

من جانبه، قال سيف الشامسي: لا ننكر وجود تحديات في الميدان، خاصة مع اختلاف الثقافات والكثافة التي نشهدها في المناطق المختلفة، مؤكداً أن جميع الجهات في الإمارات تقوم بدورها على أكمل وجه، وهناك تنسيق كامل بين جميع الجهات لتطبيق كافة القرارات والإجراءات، فضلاً عن وجود تعاون كبير بين جميع الجهات، خصوصاً التي تملك صفة الضبطية القضائية.

من جانبه أكد ثابت الطريفي، أن هناك تعاوناً وثيقاً وتاماً مع القيادة العامة لشرطة الشارقة والدوائر كافة بالإمارة منذ زمن بعيد وقبل الجائحة، منوهاً بأن هناك الكثير من الضبطيات يتم اكتشافها بالتنسيق مع الدوائر الأخرى.

الحد من التجمعات

ورداً على سؤال عبدالرحمن الشميري، رئيس تحرير جريدة الوطن حول استعدادات شرطة الشارقة لعيد الفطر للحد من التجمعات ودعم برنامج التعقيم الوطني، قال القائد العام لشرطة الشارقة: اعتدنا في كل عيد وضع خطة أمنية خاصة، وهذا العام أيضاً لدينا خطة خاصة ومختلفة نظراً للظروف الراهنة.

حماية العاملين

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ورداً على سؤال للإعلامية فاطمة إبراهيم، رئيسة موقع الشارقة 24 بشأن العاملين الميدانيين في القطاعات الصحية والبيئة وكيفية حمياتهم، أكد ثابت الطريفي استمرار العاملين في قطاع الصحة البيئية حتى انتهاء الجائحة أو صدور أي تعليمات أخرى، مشدداً على وجود إجراءات احترازية صارمة جداً بخصوص العمال، أو مع المراقبين والمشرفين على البرنامج الوطني للتعقيم، وهذا لمصلحتهم.

المناطق الصناعية

وفي سؤال للإعلامي عبدالحميد أحمد، رئيس تحرير جريدة جلف نيوز، حول إغلاق مناطق معينة في الإمارة وما هي الإجراءات في المناطق الصناعية، أكد قائد شرطة الشارقة أن القيادة لم تغلق أي منطقة صناعية بشكل كامل في الإمارة، رغم صعوبة التحدي بوجود 18 منطقة صناعية داخل المدينة، إضافة إلى منطقة الصجعة، ولكننا نقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بالمسح الدوري لهذه المناطق.

وأشار إلى أن هناك لجنة على مدار الساعة مشكلة من العديد من الجهات والوزارات، تقوم بعمل فحوصات ومسوحات لفئة العمال في مناطق سكنهم، وتم تكثيف الفحوصات عليهم في المناطق التي تأكد وجود إصابات فيها، واكتشاف بعض الحالات، ولكن لا يوجد تمركز للإصابات في أي منطقة، مؤكداً أن عملية الفحوصات مستمرة.

انفتاح اقتصادي

وركز مصطفى الزرعوني، رئيس تحرير صحيفة الخليج تايمز، حول إجراءات الوقاية في العيد، متسائلاً هل هناك انفتاح اقتصادي أكبر بعد العطلة؟ أجاب القائد العام لشرطة الشارقة: علينا جميعاً مسؤولية وطنية كبيرة دون استثناء في هذا الظرف الطارئ، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات والقرارات؛ لضمان الصحة والسلامة للجميع.

من جانبه لفت فهد الخميري أنه بتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة: «قدمنا حزم دعم وإعفاءات كبيرة حتى نهاية العام، والمشاريع الوطنية تحظى برسوم مخفضة وإعفاءات في العديد من المعاملات الحكومية».

نتائج التعقيم

وركز طالب شاهين، مدير التحرير في صحيفة البيان، حول نتائج برنامج التعقيم الوطني والخطوات القادمة، حيث كشف اللواء سيف الشامسي أن القيادة قامت، وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بخلق شراكات مع الشركات العاملة في المناطق الصناعية، واستعنا ببعض أندية الجاليات لنشر رسائل توعوية للجاليات، ونحن على تواصل مباشر مع المعنيين في الشركات لإيصال الرسائل التوعوية بمختلف اللغات للعمال، ومن جانبه أكد ثابت الطريفي استمرارية برنامج التعقيم الوطني في الإمارة حسب توجيهات القيادة.

علاقة المستأجر والمالك

واستفسر فهد الأميري، رئيس قسم المحليات بجريدة الرؤية، عن خطط دعم الشركات الوطنية، وعلاقة المستأجر والمالك خلال تلك الفترة، فأجاب فهد الخميري قائلاً: لدينا قيادة رشيدة من أروع القيادات على مستوى العالم، وهذا ما ظهر في التعامل مع جائحة «كورونا»، وسنستجيب لقرارات الهيئة الوطنية بخصوص قرار الانفتاح الاقتصادي. وأضاف: فتح المزيد من الأنشطة الاقتصادية سيكون بناء على تطورات الأوضاع، والتعليمات الصادرة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بهذا الخصوص.

كما قال ثابت الطريفي: لا يمكن لأي جهة فرض قرار على مالك العقار لتخفيض القيمة الإيجارية للمستأجرين، وهناك العديد من ملاك العقارات متأثرون أيضاً من الوضع الحالي، منوهاً بأن جمعية الشارقة الخيرية كان لها دور كبير في حل النزاعات الإيجارية، حيث تقوم بدراسة أوضاع المتعثرين في دفع الإيجارات وتقوم أحياناً بالتسديد عنهم.

رصد المنازل التي تتجمع أمامها السيارات

أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة أن الشرطة تواجه تحديات كثيرة خلال الفترة الراهنة، بسبب تعدد الثقافات، ولكن بفضل تعاون جميع الجهات تمكنت من تجاوزها.

ولفت إلى أن الشرطة لا تستطيع طرق أبواب المنازل للتأكد من عدم وجود تجمعات داخلها في العيد، ولكن تراهن على وعي أفراد المجتمع بالتباعد الاجتماعي خلال الفترة الراهنة للحد من انتشار الفيروس بين جميع الفئات، وأنه سيتم رصد المنازل التي ستتجمع أمامها السيارات خلال فترة العيد، ولكن سيتم التواصل معها من باب التوعية والتذكير.