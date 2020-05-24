الحكومة الإسبانية تعطي الضوء الأخضر لعودة «الليجا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، السماح بعودة منافسات دوري كرة القدم اعتباراً من 8 يونيو/‏حزيران، بعد تعليقها لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال سانشيز: «سيصبح مسموحاً استئناف المنافسات الرياضية الاحترافية الكبرى، لاسيما الليجا، منذ الثامن من يونيو»، وذلك خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه أيضاً سلسلة إجراءات إضافية للتخفيف من قيود الإغلاق التي تم فرضها في الأسابيع الماضية.

واستأنفت أندية الليجا مطلع الأسبوع الحالي، التمارين الجماعية بمجموعات صغيرة في ظل إجراءات صحية صارمة، تحضيراً لاحتمال استكمال الموسم المعلق بسبب جائحة «كوفيد- 19». وسبق لرئيس رابطة الدوري خافيير تيباس أن أعرب عن أمله في معاودة المنافسات من دون جمهور اعتباراً من 12 يونيو. وباتت إسبانيا بذلك ثاني دولة أوروبية كبرى تجيز عودة منافسات كرة القدم خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين، بعدما سبقتها ألمانيا إلى هذه الخطوة من خلال عودة المنافسات اعتباراً من 16 مايو/‏أيار الحالي.

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من جهة أخرى، حددت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم تاريخ الثالث من يونيو موعداً لاستئناف منافساته، على أن تقام من دون جمهور.

ونشرت الرابطة جدول تسع من المراحل المتبقية من البطولة (25 إلى 33)، على أن تحدد في وقت لاحق برنامج المرحلة الأخيرة التي من المقرر أن تقام في 21 يوليو/‏تموز.

وكانت الحكومة البرتغالية، قد أجازت الشهر الماضي، استئناف منافسات البطولة اعتباراً من الأسبوع الأخير من مايو، بشرط إقامتها من دون جمهور واعتماد بروتوكول صحي صارم.