أعراض لنقص النحاس في الجسم9



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - معدن النحاس من أهم العناصر الغذائية التي تحافظ على التمثيل الغذائي الصحي في جسد الإنسان، ويؤدي انخفاض مستويات النحاس لحدوث أعراض خطيرة، وهناك 9 أعراض وعلامات لنقص النحاس في الجسم، بحسب صحيفة «healthline» الطبية، وهي:

1 - الشعور بالإرهاق والتعب: أظهرت الدراسات أن جسم الإنسان لا يستطيع امتصاص الحديد بدون وجود النحاس، ويسبب نقص الحديد مرض فقر الدم، وهي حالة لا يستطيع الجسم فيها حمل كمية كافية من الأكسجين إلى أنسجته،بما يشعر الشخص بالضعف والتعب بسهولة أكبر.

2- ضعف المناعة: عندما تنخفض مستويات النحاس يعاني الجسم عدم القدرة على تكوين الخلايا المناعية، مما يضر بقدرة الجسم على مكافحة العدوى.

بسبب ضعف إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تعمل كخط الدفاع الأول للجسم.

3- هشاشة العظام: الأشخاص الذين يعانون هشاشة العظام لديهم مستويات أقل من النحاس مقارنة بالبالغين الأصحاء.

4- مشاكل في الذاكرة والتعلم: يسبب نقص النحاس بمشكلات في الذاكرة والقدرة على التعلم، لأن النحاس يلعب دوراً مهماً في وظيفة الدماغ وتطوره. وأشارت الدراسات إلى أن الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر لديهم نحاس أقل بنسبة 70٪ في دماغهم، مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم المرض.

5- صعوبات في المشي: يجد الأشخاص الذين يعانون نقص النحاس صعوبة في المشي بشكل صحيح، لأن الإنزيمات تستخدم النحاس للحفاظ على الصحة المثلى للنخاع الشوكي، وتساعد بعض الأنزيمات على عزل الحبل الشوكي، وبالتالي يمكن أن تنتقل الإشارات بين الدماغ والجسم.

6-الشعور الدائم بالبرد: يشعر الأشخاص الذين يعانون نقص النحاس بمزيد من الحساسية لدرجات الحرارة الباردة، وأظهرت الدراسات أن مستويات هرمونات الغدة الدرقية T3 وT4 ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستويات النحاس، وعندما تكون مستويات النحاس في الدم منخفضة، تنخفض مستويات هرمونات الغدة الدرقية هذه، ونتيجة لذلك قد لا تعمل الغدة الدرقية بشكل فعال.

7-شحوب البشرة: يتم تحديد لون البشرة بشكل رئيسي بواسطة صبغة الميلانين، ويستخدم النحاس بواسطة الإنزيمات التي تنتج الميلانين، لذلك يمكن أن يؤثر نقص النحاس في إنتاج هذا الصباغ، مما يتسبب في شحوب الجلد.

8-شعر رمادي وشيب مبكر: يؤدي نقص النحاس إلى شعر رمادي أو شيب سابق لأوانه.

9- فقدان البصر: حالة خطيرة قد تحدث مع نقص النحاس على المدى الطويل، وأشارت الدراسات إلى أن العديد من الإنزيمات تستخدم النحاس الذي يساعد على ضمان عمل الجهاز العصبي بشكل صحيح. وهذا يعني أن نقص النحاس يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز العصبي، بما في ذلك فقدان الرؤية.



المصادر الغذائية للنحاس:



يؤكد الباحثون ضرورة حصول الشخص البالغ على 900 ميكروجرام يومياً، ويمكن الحصول عليه من بعض الأطعمة مثل: الشوكولاته السوداء والعسل الأسود ولحوم الكبد، وبذور عباد الشمس والسمك والكاجو واللوز المحمص والفطر المطبوخ والمحار والحبوب الكاملة والشوفان والعدس والشمندر، أو من خلال المكملات الغذائية التي ينصح بها الطبيب.