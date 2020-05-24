اختبار أول صاروخ فضائي بريطاني منذ 50 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:مصطفى الزعبي



أعلنت شركة الفضاء البريطانية الخاصة «سكيرورا» ومقرها أسكتلندا، نجاح اختبار «النار الرأسي الثابت» لصاروخها «سكيلارك إل» على أراضي المملكة المتحدة، وهي المرة الأول منذ 50 عاماً على آخر اختبار لصاروخ على أراضي المملكة المتحدة «بلاك إرو» من برنامج «السهم الأسود». ويبلغ طول الصاروخ 36 قدماً، ويصل إلى ارتفاع 62 ميلاً، مع إمكانية حمل 132 رطلاً، ومن المقرر إرساله إلى الفضاء بحلول ربيع 2021.

وأنشأت الشركة منصة إطلاق متنقلة، وأنهت اختبار الإطلاق، وهو فحص التصميم والتصنيع الداخلي بالكامل في غضون 5 أيام فقط. والصاروخ الذي يعمل بمزيج من «بيروكسيد الهيدروجين والكيروسين» الخاص بها، وهو وقود كيروسين مكافئ مصنوع من نفايات بلاستيكية غير قابلة لإعادة التدوير، هو أول صاروخ شبه مداري للشركات، ومن المقرر إطلاقه من ميناء سذرلاند الفضائي الأول في المملكة المتحدة.

وقال البروفيسور جاك جيمس مارلو من شركة سكيرورا: «نجحنا في الاختبار الثابت، حيث كانت هناك أكثر من 100 عملية كجزء من الاختبار لإتمام عملية الإطلاق النهائية في ربيع 2021».

ويسعى العلماء بعد الانتهاء من إطلاق «سكيلارك إل»، إلى إطلاق «سكيلارك إكس إل» من الأراضي البريطانية إلى مدار أرضي منخفض للمرة الأولى منذ سنوات.