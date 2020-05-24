697 متعافياً.. و39 ألف فحص جديد تكشف 812 إصابة بـ«كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، وزيادتها؛ بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، والمخالطين لهم وعزلهم؛ أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 39 ألف فحص جديد، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أحدث تقنيات الفحص الطبي.وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص، في الكشف عن 812 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة. وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 28704.

وأعلنت الوزارة عن 3 وفيات من جنسيات مختلفة، من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 244.

وأعربت الوزارة، عن أسفها، وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد؛ ضماناً لصحة الجميع وسلامتهم.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 697 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 14495. (وام)