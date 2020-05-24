عيدية غير عاديّة

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متى يكون العيد عيداً؟ لا شيء أيسر من: عيدكم مبارك. اليوم يغنيك الرقمي عن تحريك لسانك. لكن، هل فكرت في معاني العيد ومشتقات الثلاثي «برك»؟ معذرة، ذهن جنابك انصرف إلى المواعظ التقليدية. كلام عنترة والمعري ليس قدراً حتمياً. ابن شداد قال:«هل غادر الشعراء من متردم»، وأبو العلاء: «ما أرانا نقول إلا قديماً.. ومُعاداً من قولنا مكروراً».

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الوقوف عند ظاهر التهنئة تسطيح للأخطار المترتبة على الشعوب والأنظمة. في التهنئات اعتراف بالرابطة التي تجمع أهل المعتقد الواحد، وتجعل كل فرد يتمنى دوام الخير بعودته كل عام. يعني أن أعضاء هذه الأمة تخفق قلوبهم إيماناً بدين واحد، وهذه الديانة واضحة المعالم. معالمها منارات هدى تنير دروب السالكين المؤمنين. هل ينبغي لأتباع هذا الدين أن يجهلوا أين توجد أولى القبلتين؟ هل يعقل أن ينكروا مسرى رسولهم الكريم؟ لا يصح في الأفهام أن تكون القدس في سمعهم مثل رودس، أو الأقصى مثل معبد لحضارة الأنكا.

الأقرب إلى المنطق هو أن يرتج كيان المنتمي إلى العقيدة عندما يرى جباراً على مسافة عشرة آلاف كيلومتر يهدي أولى القبلتين إلى غاصب. دعنا، فالتطبيع والمسلسلات كرزة الكعكة. لكن، تخيل لو أمر الإمبراطور بإهداء مقر الفاتيكان إلى حاخامية في روما. «بلاش حاخامية»، تصور أن يهدى الفاتيكان إلى كنيسة بروتستانتية.

ما قيمة وسائط الإعلام إذا لم تنبه النظام العربي إلى هذه الأخطار قبل فوات الأوان؟ على الأنظمة أن تدرك أن الأيدي الطامعة تجرفها إلى قرار سحيق، هوة هاوية بين القمة والقاعدة. لا يوجد شعب يقبل أن يجرد من مفاهيم السيادة والهوية والعقيدة. لا يوجد شعب يموت فلا تؤلمه جراحه ويسهل الهوان عليه. إن غضب الشعوب كغضب الطبيعة. تخيل أن يصبح البحر كله موجة واحدة. كل الزبد عندئذ يذهب جفاء. سامح الله القلم، فقد جرفته موجة الاستطراد عند عمّنا الجاحظ، أبي عثمان عمرو بن بحر، فترك الحديث عن العيد في عصر الفيروسات، وما أكثرها، وتزحلق في هذه المسالك التي رسمتها المخططات، حتى لم يعد للمرء موطئ قدم بلا مسامير.

لزوم ما يلزم: النتيجة العيدية: لا توجد تهنئة أروع من أن تصحو أمّة فترى بطاقة عليها: كل عام وأنتم يقظون.

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