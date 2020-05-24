مقتل 21 إرهابياً بعمليتين نوعيتين في شمال سيناء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مصادر أمنية مصرية، أمس السبت، بمقتل 21 إرهابياً في مدينتي العريش وبئر العبد، شمالي سيناء، في عمليتين نوعيتين نفذتهما قوات الأمن، استهدفتا أماكن كانت تستخدمها العناصر الإرهابية، مشيرة إلى تفكيك خلية إرهابية خططت لتنفيذ عمليات خلال أيام العيد.

وذكرت المصادر أن قوات الأمن داهمت منزلاً مهجوراً بمنطقة أبو شلة بمدينة بئر العبد، لاستهداف خلية إرهابية كانت تختبئ داخله. وفور وصول القوات بادرت العناصر الإرهابية إلى إطلاق النار، ودارت اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين، عثر بحوزتهم على 4 أسلحة آلية، وحزام ناسف، وقنبلة يدوية.

كما داهمت قوات الأمن بمدينة العريش بؤرة إرهابية بمنطقة المزرعة، حيث دارت اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مقتل 14 إرهابياً، عثر بحوزتهم على 13 سلاحاً آلياً، ومتفجرات، وأحزمة ناسفة، وأجهزة اتصال، بينما لم يعثر بملابس القتلى على أوراق تكشف هوياتهم. ونقلت جثامين القتلى إلى مستشفى بمدينة الإسماعيلية.

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وكشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل جديدة بخصوص العملية الأمنية في منطقة بئر العبد. وقالت الوزارة في بيان إن المعلومات التي وصلت لقطاع الأمن الوطني، أفادت باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية إحدى المزارع بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء، مقراً للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ عملياتهم العدوانية، بالتزامن مع عيد الفطر.

وقالت الداخلية المصرية إن التعامل مع الإرهابيين أسفر عن إصابة اثنين من الضباط المشاركين في العملية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الحادث.

وأضافت أن هناك عناصر من الذين تم تصفيتهم متورطون في عمليات إرهابية خلال الفترة الماضية. وأشارت إلى أن جثث العناصر الإرهابية تم نقلها إلى مستشفى الإسماعيلية، وسيتم الحصول على عينات منهم للوصول إلى هوياتهم ومعرفة كل شي عنهم، خاصة أن هذه العناصر ليس لهم أي بيانات أو معهم أي بطاقات تثبت شخصياتهم.

وأكدت الداخلية رفع حالة التأهب وسط القوا ت الأمنية، وأن هناك عمليات تمشيط في سيناء بشكل كامل، وأنه تم إيقاف الإجازات هناك لحين انتهاء فترة الأعياد وتأمين المواطنين بشكل كامل. وأشارت أيضاً إلى أن هناك تأميناً كاملاً للارتكازات الأمنية بشكل كبير لمنع أي عمليات خلال العيد. (وكالات)