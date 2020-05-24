إطــلاق أحــدث أعمــال هبــة القـواس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد النجاح الكبير لحملة #الثقافة إنسانية_متحدون_دمتم_بخير، أطلقت مؤسسة HKI بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، فيديو جديداً للسوبرانو اللبنانية هبة القواس والخاص بأدائها الارتجالي «الله يا الله» من شعر عبد العزيز خوجة.

يأتي ذلك بعد سلسلة فعاليات أطلقتها المجموعة عبر منصاتها الرقمية وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال رمضان، سعياً لتعزيز التضامن الإنساني والتكاتف المجتمعي عبر دعم الثقافة والفنون والتعليم، والتزاماً بالاستجابة الوطنية الشاملة في مواجهة الظرف العصيب الذي تمر به الإنسانية.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس المجموعة: «في ظروف مواجهة«كورونا» نؤكد تضامننا مع الإنسانية جمعاء، وعملنا في إبراز الدور الإيجابي البنّاء الذي تقوم به الإمارات على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يعكس تكاتف المجتمعات وتلاحمها في سبيل تجاوز تداعيات هذه الأزمة العالمية الطارئة».

وتابعت: «عبر أمسيتي«ابتهال» اللتين قدمتهما رائدة الغناء الأوبرالي العربي السوبرانو هبة القواس، سعينا لأن نستعيد إرثنا الثقافي وموروثنا الديني بأعذب الابتهالات وأروع مفردات التسبيح والمناجاة التي تمدّنا بالعزيمة على السير في سبيل عودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، وعودتنا جميعاً متحدين متكافلين إلى البذل والعطاء في سبيل الإنسان والإنسانية».

وصورت «القواس»، الفيديو الخاص بأدائها الارتجالي «الله يا الله»، خلال رمضان، و من المقرر عرضه عبر المنصّات الإلكترونية ومواقع التواصل والشاشات العربية.

وخاضت السوبرانو هبة القوّاس، خلال رمضان، تجربةً فريدة مع المجموعة عبر بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي المتعددة من خلال المشاركة في أمسية رمضانية ثقافية بعنوان «ابتهال».