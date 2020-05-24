«داعش» يهاجم في كركوك وصلاح الدين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قتل مسلحو تنظيم داعش مدنياً في كركوك وأصابوا ثلاثة عسكريين في صلاح الدين، فيما انتقد نائب عراقي «سبات البرلمان» في وقت يواجه العراق عودة داعش وأزمة مالية وصحية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، التصدي لمجموعة إرهابية «داعشية» تسللت إلى قرية (قوشقاية) التابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك لاستهداف مزارع الحنطة، ما أدى الى مقتل مدني. وأضافت أن «أهالي القرية مع القوات الأمنية تصدوا للمجموعة الإرهابية، وأدى الحادث الى مقتل مواطن».

وفي صلاح الدين قالت الخلية في بيان ثانٍ، إن «إطلاق نار مباشر من قبل عناصر داعش على نقطة تابعة الى اللواء ١٧ بالشرطة الاتحادية في منطقة البو خدو/ جلام سامراء، أدى الى جرح منتسبين اثنين». وتابعت، «كما استهدفت عناصر داعش نقطة تابعة الى فرقة المشاة الأولى في تقاطع عكاشات، ما أدى الى جرح ضابط».

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من جانبه، رأى عضو البرلمان، النائب سلام الشمري، أمس السبت، أن المجلس التشريعي في حالة «سبات تام» منذ التصويت على منح الثقة لحكومة الكاظمي، داعياً البرلمان إلى القيام بواجباته.

وقال الشمري في بيان، إن «البرلمان منذ التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة في السابع من الشهر الحالي وهو في سبات تام رغم ما يمر به البلد من أوضاع سياسية وأمنية وصحية واقتصادية».

وأضاف أن «الأوضاع لا تحتمل كل هذا السبات خاصة أن الحكومة وبأول جلسة لها قررت الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين الرواتب والامور الأساسية وهذا يتطلب تشريعاً برلمانياً سريعاً»، مبيناً أن «الجميع كان ينتظر الدعوة لجلسة من أجل ذلك ولكن دون جدوى». وأكد أن «الظروف الطارئة الأخرى كتفشي فيروس كورونا وعودة داعش بعملياته الإرهابية وحرق الأراضي الزراعية والتأثير السلبي لبدء تركيا ملء لسد اليسو كانت تتطلب عقد جلسة ينتظرها الشعب لمعرفة رأي وعمل ممثليه تجاه هذه التطورات».

وشدد على أن «هذا السبات النيابي لا يخدم دور السلطة التشريعية في المسار الشعبي والسياسي وستكون تأثيراته السلبية ضعفاً لدوره في واقع البلد».