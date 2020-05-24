شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات في إسبانيا وألمانيا على إجراءات العزل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك الآلاف من أصحاب السيارات والدراجات النارية في احتجاج في إسبانيا، وأطلقوا أبواق مركباتهم، ملوحين بالعلم الإسباني في موكب مر عبر العاصمة مدريد.
وجاء ذلك في إطار احتجاجات في أنحاء البلاد دعا إليها حزب «فوكس» اليميني للاعتراض على إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد.
وفي تأكيد على زيادة التبرم الاجتماعي، طالب المحتجون، أمس السبت، باستقالة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، ونائبه بابلو إيجليسياس؛ بسبب تعاملهما مع أزمة «كورونا» خاصة فرض العزل العام والضرر الذي لحق بسببه بالاقتصاد والوظائف.
وألقى سانتياجو أباسكال زعيم «حزب فوكس» الذي قاد الموكب في مدريد خطاباً بثه الراديو، ليتمكن الناس من سماعه في سياراتهم، وقال إن الحكومة «مسؤولة بشكل مباشر عن أسوأ إدارة لتلك الأزمة في الكوكب».
وفي غضون ذلك، قرر نشطاء ألمان تنظيم مظاهرات في العديد من المدن بأنحاء البلاد احتجاجاً على التدابير الاحترازية وقيود التباعد الاجتماعي التي وضعتها السلطات الألمانية على خلفية جائحة «كورونا».
ومنذ ساعات الصباح أمس انتشرت دعوات التظاهر في مدن كثيرة، منها شتوتجارت وبرلين وكولونيا وميونخ وفرانكفورت وهانوفر، فيما توقعت الشرطة أعداداً قليلة من تلك التي نُظمت نهاية الأسبوع الماضي.
وشهد السبت الماضي تظاهر حوالي 5 آلاف شخص في شوارع مدينة شتوتجارت ضد التدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات.
(وكالات)
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