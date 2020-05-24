العيد في زمن العزلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد عبدالله البريكي

مارس الضجيج علينا صخبه وسطوته في كل مناحي الحياة، واكتسبت الأرواح من خلاله طاقات هائلة، ولياقة عالية جعلتها قادرة على قطع مسافات زمنية دون لهاث وهي تجري من محطة صخب إلى أخرى، ومع كل هذا الانغماس، أعلن الضجيج عن هدنة مع العزلة القسرية التي اجتاحت الأرض، وعطلت عادات البشر، وأوقفت نشاطهم المفرط، وتعاملهم مع محطات الحياة على أنها مشاهد سينمائية لا يمكن التوقف عندها، بل مواصلة الجري خلف الإثارة التي تؤدي إلى نهايات تبقى مجرد ذكرى بعدها.

العيد في زمن الجوائح مختلف جداً، معتزل جداً، يعيش في مساحة ضيقة جداً، فلا حدائق تجري فوق عشبها فرحة الأطفال، ولا زيارات وتجمعات حول قطع الحلوى وما لذ وطاب من طعام وغلال، ولا احتفالات شعبية وأهازيج وما يتحصل عليه الأطفال من مال، ولا مصليات يلتقي الناس فيها وهم يكبّرون ويحمدون رب الجلال. هذه الصورة النمطية ستختفي في عيد فطر 2020، فقد أصبحت المساحة ضيقة لا تكاد تتعدى أسوار البيوت، وسيخلو الطريق من السيارات المتجهة صباحاً إلى المصلى، ومن المارين خفافاً بعطرهم وثيابهم الجديدة، ومن الزيارات التي تلي تلك اللحظات الروحية وهي تحمل الفرح من مصلاها إلى البيوت، لتنطلق به إلى مساحات شاسعة من التواصل الاجتماعي.

المجالس مغلقة في عيد فطر 2020، ومكتوب على أبوابها ما يشير إلى الاعتذار عن عدم استقبال المهنئين والزائرين حتى إشعار آخر، وزيارات الأرحام ستتغير نمطيتها، ولن ترى ولداً أو بنتاً يقبلان أباً أو أماً، وقس على ذلك مع باقي العائلة، وستختفي الأهازيج ومظاهر الأفراح وممارسات العيد المختلفة كل حسب منطقته. ستختفي والبعض يشعر بضيق هذه المساحة، لكنه الضيق الذي يزحزح عن الصدور ما خلّفه هذا الوباء الجاثم على الأرض من تعب وكآبة، الضيق الذي سيجد الأرواح صابرة على سطوة أذاه حتى يستسلم لها ولطاقتها التي تحاول أن تسقطه عن شعورها، ثم تخرج خروج البذرة من باطن الأرض، محتفلة بالهواء والحياة، متطلعة إلى غد تكبر فيه الأغصان، وتميل بما طاب من ثمر يبتهج لمرآه الوجدان.

إنه العيد الذي قلت عنه: هو البيت الكبير الذي تلتقي فيه الأسرة، وتجتمع على طبق واحد، وتتذكر أن هذا البيت هو الذي أعلن عن الفرحة الأولى التي اجتمعت معها دمعة الأب المبتسمة، مع وجع الأمّ اللذيذ، وأن الإنسانية لا تحقق آمالها إلا إذا علمت أنّ الكون يسع الجميع، وأنّ الإنسانيّة هي صوت الحياة، ونبض البقاء.

إنه العيد الذي إذا مرض فإنه لا يموت، إنه الفرح الذي إذا أوقفه الحزن في محطة ما، فإنه يأبى إلا أن يواصل مسيره، ليطرق الأبواب في عيد قادم، ويعلن من خلال التكبير أن شمس الفرح قد مدت خيوطها الذهبية، مصافحة فجر يوم عيد جديد، نرى فيه كل ألوان الفرح. نرى فيه ضجيج الأحلام وهي تنفض عن كاهلها ما حملته من كآبة الزمن، لكننا مع هذه العزلة بخير، فالحياة ستعود، والبهجة ستعود، وسنحتفل في بيوتنا بالعيد، وسنجعل مساحة الفرح الضيقة كبيرة في قلوبنا، رغماً عن هذه الجائحة الكبرى الطارئة.

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